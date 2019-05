Milan domine Bologne dans la douleur

Milan (4-3-3) : Donnarumma - Abate, Musacchio, Zapata, Rodríguez - Kessié, Biglia (Mauri, 26e), Paquetá - Suso (Castillejo, 79e), Piatek, Çalhanoğlu (Borini, 61e). Entraîneur : Gattuso.



Bologna (4-3-3) : Skorupski - Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks - Poli (Santander, 86e), Pulgar, Svanberg (Destro, 63e) - Orsolini (Edera, 80e), Palacio, Sansone. Entraîneur : Mihajlović.

Milan s'accroche dans la douleur.Face à une équipe de Bologne euphorique, lespeinent à entrer dans leur match et doivent s'en remettre à un énorme Donnarumma face à Orsolini (14) puis Palacio (18) pour éviter le naufrage. À la 26minute, Milan prend un coup sur la tête avec la sortie sur blessure de Biglia et le refus d'entrer en jeu de Bakayoko . Pas grave, puisque l'orage est passé et surtout car Suso règle la mire et ouvre le score avant la pause (37).Forcée de l'emporter pour rester dans la course à la Ligue des champions, l'équipe de Gattuso pousse au retour des vestiaires et Borini trouve la faille à son tour à la suite d'une belle volée de Paquetá (67). Mais sur coup de pied arrêté, Destro profite du mauvais alignement de Kessié pour réduire la marque et replonger Milan dans le doute (72). Pour preuve, deux minutes plus tard à peine, Paquetá est exclu pour un geste d'énervement et le club lombard va souffrir un long quart d'heure. Un laps de temps où, coup sur coup, Piątek puis Donnarumma (90+1) préservent le seizième succès de la saison de Milan dans une fin de match houleuse où Sansone et Dijks sont exclus chez les visiteurs. Leonardo et tout l'état-major milanais peut respirer : son équipe reste à trois points de la quatrième place occupée par l' Atalanta