Milan digère le Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb (3-1-4-2) : Livaković - Ristovski (Špikić, 58e), Šutalo, Perić - Mišić (Bulat, 75e) - Moharrami, Ivanušec, Ademi (Baturina, 57e), Ljubičić - Petković (Drmić, 57e), Oršić (Bočkaj, 75e). Entraîneur : Ante Čačić.



Milan (4-2-3-1) : Tătărușanu - Kalulu, Kjær, Gabbia, T. Hernández (Ballo-Touré, 71e) - Tonali, Bennacer (Pobega, 71e) - Rebić, De Ketelaere (Krunić, 52e), Leão (Messias, 71e) - Giroud (Origi, 81e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Énervés, lesont allumé le Dinamo Zagreb dans son antre du Maksimir, pour ravir la deuxième place du groupe E à Salzbourg.Après un début de match plaisant, où les deux équipes se rendent coup pour coup, Milan met la gomme. Dominik Livaković doit même s'employer de manière acrobatique pour sortir une tête d'Olivier Giroud (32). Il ne peut plus rien, en revanche, lorsque Matteo Gabbia se jette comme un beau diable au deuxième poteau, sur un coup franc fuyant et indéfendable de Sandro TonaliCinq minutes de jeu seulement après la pause, et Rafael Leão traverse la défense du Dinamo Zagreb comme sur une luge, avant de fermer son pied au premier poteau. Le mal est fait, et la débandade couve. Ljubičić accroche Tonali dans la surface, et Giroud met fin au suspense, en hauteur, depuis le point de penalty. À peine le temps pour Livaković de respirer devant un Giroud intenable, que Leão accélère encore côté gauche. Dans le gruyère défensif croate, Giroud manque sa reprise, mais Ljubičić reçoit le ballon sur la poitrine et propulse le cuir au fond des filets, contre son camp. Oršić, lui, ne parvient pas à laver l'honneur des siens malgré un enroulé subtil (74).L'équation est simpliste pour la bande à Pioli : une victoire ou un nul à San Siro contre Salzbourg, et direction les huitièmes de finale.