Milan digère la Roma en trois temps

Maître de son domaine, l'AC Milan d'Olivier Giroud a collé trois buts à une Roma trop friable défensivement et qui a terminé à neuf (3-1). Grâce à ce succès, les Lombards recollent provisoirement à un point de l'Inter en tête de la Serie A.

Happy Giroud Year

Le raté pour du beurre de Zlatan

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - T. Hernández, Gabbia, Kalulu, Florenzi (Conti, 78e) - Krunić (Bakayoko, 64e), Tonali - Saelemakers (Leão, 64e), Messias, B. Diaz (Maldini, 88e) - Giroud (Ibrahimović, 78e). Entraîneur: Stefano Pioli.



AS Rome (3-1-4-2) : R. Patricio - Ibañez, Smalling, Mancini - Veretout (Afena-Gyan, 71e) - Pellegrini (El-Shaarawy, 71e), Mkhitaryan, Viña (Cristante, 71e), Karsdorp - Abraham (Shomurodov, 76e). Entraîneur: José Mourinho.

Le Mou fait la moue. Campé dans sa zone technique, le technicien romain n'a pas trouvé de solution face à l'armada milanaise dans son mythique San Siro. Hagard, le Portugais dresse l'implacable constat : son équipe ne fera probablement pas partie des équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des champions. Pourquoi ? Parce qu'il existe un monde d'écart entre son collectif et celui de Stefano Pioli , à commencer par la sérénité défensive. En offrant deux buts à son adversaire, lesse sont tirés deux balles dans le pied ( 3-1 à l'arrivée ). Et forcément, cela fait la différence dans l'optique d'un sprint à venir pour la prochaine C1.À l'heure de retrouve son public pour la nouvelle année civile, l'AC Milan souhaite mettre les petits plats dans les grands contre un adversaire assez solide pour constituer l'entrée, avant le plat et le dessert. Dès lors, les Lombards sortent leur plus beau couteau et un missile de Theo Hernández prend la direction du but de Rui Patrício. Problème : Tammy Abraham s'oppose à la tentative et joue les volleyeurs en touchant le ballon du bras. Une mauvaise inspiration du Britannique, puisque la VAR entre en scène et offre à Olivier Giroud l'opportunité de débuter 2022 d'un contre-pied parfait sur penaltyDe son côté, la Louve crie famine. Le centre fort de Henrik Mkhitaryan est bloqué par un Mike Maignan assez autoritaire pour se coucher avec assurance (14) tandis que la grossière erreur de Roger Ibañez à la relance profite à Giroud. Pas assez habile, le Français manque le doublé en tirant sur le poteau, mais son coéquipier Junior Messias a bien suivi pour doubler la mise. KO, la Roma ? Pas si vite. Lancé vers le but milanais, Nicolò Zaniolo voit sa frappe détournée par un Maignan impeccable (24). Oui, mais voilà, Milan recule trop et si l'ancien gardien du LOSC sort une parade XXL sur une déviation de la tête d'Abraham, l'avant-centre anglais réduit l'écart avec malice sur le corner suivant. Résultat des courses, le match est relancé et les esprits d'Hernández et Rick Karsdorp s'échauffent un dernier coup avant d'aller se refroidir pendant quinze minutes.Touché dans son orgueil, l'AC Milan souhaite reprendre ses distances avec des Romains opportunistes. À l'arrêt depuis l'entrée de la surface de réparation, Brahim Diaz envoie une praline sur la barre d'un Patricio battu (51). Les papilles de San Siro frissonnent, mais la dégustationne fait que commencer. Bien servi par Giroud pour une possible volée du pied droit, l'ex-Madrilène préfère temporiser pour se mettre sur son pied gauche, mais manque le cadre (67e). Toujours dominateur, mais incapable de se mettre à l'abri, Milan se retrouve en supériorité numérique à la suite d'un deuxième carton jaune récolté par Karsdorp (74), puis Alessandro Florenzi trouve à son tour la barre transversale de Patricio (75). Plus habile et plus vif, l'AC Milan met fin au suspense grâce au tonique entrant Rafael Leão. Qu'importe la nouvelle exclusion de Gianluca Mancini et le penalty manqué de Zlatan Ibrahimović (90e+4), voilà Milan revenu à un point de l'Inter en tête du championnat. Quant à la Roma, septième, elle passera l'hiver dans le froid.