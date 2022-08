Milan démarre bien face à l'Udinese

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández - Bennacer, Krunic (Pobega, 84e) - Leão (Origi, 84e), Díaz (De Ketelaere, 71e), Messias (Saelemaekers, 71e) - Rebić (Giroud, 71e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Udinese (3-5-2) : Silvestri, Becão, Nuytinck, Pérez - Soppy, Pereyra, Walace (Lovric, 74e), Makengo (Samardzic, 74e), Masina (Ebosele, 82e) - Success, Deulofeu. Entraîneur : Andrea Sottil.

AF

Retour en beauté pour leet les champions en titre.Après une préparation estivale des plus convaincantes, le Milan démarre officiellement sa saison sur une bonne note. L'entame aurait été parfaite sans ce but encaissé dès la deuxième minute, dû à un pressing immédiat de la part des hommes en noir et blanc. Un premier corner frappé par Deulofeu et transformé de la tête par Becão lance bien l'Udinese. Mais la fête est gâchée par les vainqueurs du dernier, d'abord sur penalty pour une faute de Soppy sur Calabria. C'est Théo Hernandez qui s'est chargé du duel avec Silvestri pour remettre les siens sur les bons rails. Puis la tendance s'est inversée, avec la très belle reprise de volée de Rebić, à la réception d'un caviar de Calabria. Et alors que lescommençaient à s'endormir, une spectaculaire tête plongeante de Masina est venue les réveiller juste avant la pause. Tout est à refaire.Les montagnes russes continuent dès l'entame du second acte, alors que le centre d'Hernandez laisse place à un cafouillage dans la surface. C'est Brahim Díaz qui en profite pour redonner l'avantage aux Milanais. Vingt minutes de passe à dix plus tard, Rebić fait le break, profitant de la fébrilité de la défense de l'Udinese. Cette deuxième période aura aussi donné l'occasion d'observer les bons premiers pas de Charles de Ketelaere, principale attraction du mercatoet porteur de nombreux espoirs en Lombardie.Pour l'instant, en Serie A, tout roule pour les champions. Une entame de bon augure alors que les ambitions du Milan se tournent de plus en plus vers l'Europe