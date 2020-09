Milan croque Crotone

Crotone (3-5-2) : Cordaz - Magallan, Marrone, Golemic - Pedro Pereira (Reca, 72e), Messias, Cigarini, Zanellato (Eduardo Henrique, 45e), Molina (Rispoli, 83e) - Simy, Dragus (Vulic, 73e). Entraîneur : Giovani Stroppa.

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez - Tonali (Bennacer, 63e), Kessié - Brahim Diaz (Krunic, 83e), Çalhanoğlu (Leão, 83e), Saelemaekers (Castillejo, 63e) - Rebić (Colombo, 58e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Milan enchaîne.Après Bologne (2-0) et le FK Bodø/Glimt (3-2) en Ligue Europa, le Milan a enchaîné un troisième succès de rang sur la pelouse du promu Crotone (0-2).D'entrée, les gars de Stefano Pioli démarrent fort, et il faut un grand Alex Cordaz pour s'interposer sur les tentatives d'Hakan Çalhanoğlu et Brahim Díaz lorsqu'il n'est pas suppléé par sa barre transversale face à Simon Kjær. Et puis, juste avant la pause, Luca Marrone commet l'irréparable sur Ante Rebić dans sa surface. Une occasion en or que ne manque pas Franck Kessiéqui permet à Milan d'être logiquement devant à la pause.Le deuxième coup de poignardarrive dès le retour des vestiaires : à la suite d'une récupération haute de Çalhanoğlu, Brahim Díaz utilise bien son corps pour finalement trouver le chemin des filets à l'occasion de son premier match avec Milan. Milan ne tremble pas et fait le plein de points avant son rendez-vous européen face à Rio Ave le 1octobre prochain.