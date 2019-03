Milan coule à Gênes

2

Sampdoria (4-3-1-2) : Audero – Sala, Andersen, Colley, Murru – Praet, Vieira (Jankto, 79e), Linetty – Ramírez (Saponara, 67e) – Quagliarella (Gabbiadini, 87e), Defrel. Entraîneur : Marco Giampaolo.



Milan (4-3-3) : Donnarumma – Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez (Conti, 46e) – Bakayoko, Biglia (Paquetá, 71e), Çalhanoğlu – Suso (Cutrone, 64e), Piątek, Castillejo. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Triste visage et revers logique desDéfait dans le derby avant la trêve internationale, le Milan de Tiémoué Bakayoko avait l'occasion de repartir de l'avant et de mettre la pression sur ses concurrents directs dans la course à la Ligue des champions. Mais c'est un autre Français qui s'est illustré d'entrée, au Luigi-Ferraris. On joue en effet depuis moins d'une minute quand Grégoire Defrel contre une relance catastrophique de Donnarumma pour ouvrir le score.Sonnés, les hommes de Gattuso peinent à mettre du rythme en première période et manquent de réussite sur leurs rares tentatives. Ils sont même tout proches du KO à deux reprises, mais ni Defrel ni Quagliarella ne parviennent à porter le coup de grâce. Pas de révolution au retour des vestiaires : en manque d'inspiration et trop peu volontaires, les Milanais restent laborieusement en vie malgré de franches opportunités pour la Sampdoria . Une inefficacité que n'auront même pas à regretter les locaux.Deuxième défaite de suite pour l' AC Milan , qui reste sous la menace des deux clubs romains et qui pourrait voir son voisin filer dès demain.