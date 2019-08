Milan commence par un four à Udine

112

Udinese (3-5-2) : Musso - Santos, Troost-Ekong, Becao - Pezzella (Sema, 81e), Fofana (Nestorovski, 70e), Mandragora, Jajalo, Larsen - Lasagna (c), Pussetto (De Paul, 71e). Entraîneur : Igor Tudor.



AC Milan (4-4-2) : Donnarumma - Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabaria - Calhanoglu, Paqueta (Bennacer, 76e), Borini (Kessié, 60e), Suso - Castillejo (Leão, 75e), Piatek. Entraîneur : Marco Giampaolo.

EC

Un zéro pointé.Zéro point récolté, zéro but marqué et, pire, zéro tir cadré : c'est le triste bilan de la première de Marco Giampaolo avec le Milan en Serie A. Plus inquiétant encore, les chiffres reflètent la prestation livrée par Romagnoli et ses copains. Sans jeu ni envie, les Rossoneri s'inclinent logiquement face à une Udinese qui n'a pourtant rien d'un épouvantail, mais qui a pu compter sur son nouveau Brésilien, Becão, dont le coup de boule a suffit à mettre K-O. ce Milan petit bras.Les entrées des recrues de l'été, l'ancien Lillois Rafael Leão et le meilleur joueur de la CAN Ismaël Bennacer, n'ont rien changé. La VAR non plus, puisque Fabrizio Pasqua décide (logiquement) de ne pas siffler une main locale dans la surface. En bref, pas grand-chose de positif à retenir de ce Milan, qui retrouvera son San Siro et Mario Balotelli avec la venue de Brescia, samedi prochain. Pour l'Udinese, la perspective d'une saison un poil moins pourrie que la précédente se dessine. À confirmer face à des oppositions plus relevées, quand même.