Milan cartonne Bologne

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Bennacer (Biglia, 78e), Kessié - Saelemaekers (Krunic, 62e), Çalhanoğlu (Bonaventura, 61e), Rebić (Colombo, 82e) - Ibrahimović (Leao, 61e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - Tomiyasu (Mbaye, 59e), Danilo (Corbo, 59e), Denswil, Dijks - Poli, Domínguez (Baldursson, 60e) - Orsolini (Skov Olsen, 75e), Soriano (Svanberg, 75e), Sansone - Santander. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Grand 8 réussi pour le Milan.Intouchable depuis la reprise, l'AC Milan a enchaîné samedi soir un huitième match consécutif sans défaite en Serie A et a balayé Bologne à San Siro (5-1). Mieux : Bennacer et Calabria ont profité de la soirée pour inscrire chacun leur premier but de la saison en championnat.Que dire, si ce n'est que Bologne, qui a malgré tout vu Tomiyasu inscrire un but magnifique avant la pause, en a pris plein la tronche ? Tout a été très vite, puisque d'entrée, Rebić et Hernandez ont alerté Skorupski, avant que Saelemaekers ne vienne couper victorieusement un bon centre du latéral gauche français. Ensuite, Çalhanoğlu a profité d'une relance foireuse du portier bolonais pour doubler la mise, là où Bennacer, Rebić et Calabria ont enfoncé l'affaire au cours d'une seconde période où Leao aurait également pu fourrer son nom dans le tableau d'affichage. Samedi soir, Milan n'aura douté que quelques minutes, pas plus. Et ce soir, c'est la Roma, cinquième avec un tout petit point devant les hommes de Pioli et qui reçoit dimanche soir l'Inter, qui commence à claquer des mollets dans la course à la qualification directe à la C3.Il est toujours indispensable, Rangnick ?