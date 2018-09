Milan bute sur Empoli

Empoli (4-3-3) : Terracciano - Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli - Bennacer, Capezzi, Krunic - Traore; Caputo, La Gumina. Entraineur: Aurelio Andreazzoli

Milan (4-3-3) :Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt - Kessié, Biglia, Bonaventura - Suso, Borini, Calhanoglu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Ni la tête, ni les jambes.Sans Gonzalo Higuaín , absent pour cause de problème musculaire, Milan a encore une fois avalé de travers face à Empoli ce jeudi.Fébriles derrière, pas assez efficaces devant, lesouvrent pourtant le score par Biglia, dont la frappe déviée trompe Terracciano. Pas de pot pour le, Romagnoli se met à faire n'importe quoi en offrant un cadeau dans l'axe aux attaquantset est obligé de faire faute et de concéder un penalty. Francesco Caputo transforme sans forcer et Gattuso ne peut plus que tenter de renverser la table en faisant entrer successivement Cutrone, Castillejo et Bakayoko .Un coup pour rien. Le score ne bougera plus et Milan doit faire du surplace au classement. Treizièmes (avec cependant un match en moins au compteur), les Lombards n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq premiers matchs de Serie A.