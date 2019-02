Milan avale Empoli

Milan (4-3-3) : Donnarumma - Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez - Kessié, Bakayoko (Biglia, 80e), Lucas Paqueta (Borini, 69e) - Samu Castillejo, Piatek (Cutrone, 69e), Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Empoli (3-5-2) : Dragowski - Veseli, Silvestre, Dell'Orco - di Lorenzo, Acquah (Ucan, 66e), Bennacer, Krunic, Pasqual (Pajac, 74e) - Diego Farías (La Guamina, 66e), Caputo. Entraîneur : Giuseppe Iachini.

Avec ce septième match consécutif sans défaite, le Milan confirme sa forme éclatante du moment en s’imposant facilement 3-0 face au modeste promu d’ Empoli . Lessont bien accrochés à la quatrième place et ne peuvent pas être rattrapés par la Roma qui compte désormais quatre unités de retard.Devant la faible résistance infligée par les visiteurs, les Milanais démarrent la rencontre tambour battant. Dès la onzième minute, un centre de Rodríguez trouve Paqueta qui envoie le ballon au fond des filets. Sauf que le but est annulé après consultation de la VAR pour une position de hors-jeu au départ de l’action. Le score reste nul et vierge à la pause, mais la domination est clairement pour le Milan.Et au retour des vestiaires, le festival commence. Peu en vue pendant les 45 premières minutes, Krzysztof Piatek débloque le compteur des siens en reprenant un service de Çalhanoğlu au point de penalty. Le Polonais en est désormais à 18 buts en 24 apparitions, les stats vont bien, merci. Deux minutes plus tard, c’est Castillejo qui sert Franck Kessié en profondeur et permet à l’Ivoirien de faire le break dans la foulée. Mais Castillejo sait aussi marquer et le prouve peu après l’heure de jeu avec sa patte droite. Borini pensait quant à lui se charger d’enterrer une bonne fois pour toutes Empoli à dix minutes du terme, mais son numéro de soliste est gâché par une nouvelle position de hors-jeu. L’addition est salée, mais logique. Surtout, elle permet au Milan de revenir à un petit point du rival, avant le match desce dimanche face à la Fiorentina