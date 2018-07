Milan aux quatre vents

Un changement de propriétaire, une direction refondée de fond en comble, une interdiction de participer à l'Europa League finalement invalidée par le Tribunal Arbitral du Sport et désormais le spectre d'un départ de Leonardo Bonucci pour la Juventus : vue de loin, l'intersaison de l'AC Milan a des airs de grand n'importe quoi. Reste à savoir si ce grand chamboulement peut déboucher sur quelque chose de cohérent.

Elliott, espoirs et doutes

Bonucci zieute vers la Vieille Dame

Par Adrien Candau

La décision avait laissé pantois les tifosi. Le 27 juin dernier, le monde entier a les yeux tournés vers la Russie et le Mondial en cours. Sauf à Milan, où l'on se bouffe les ongles à l'idée d'un futur de plus en plus incertain. Surendetté, le club lombard vient alors d'être interdit par l'UEFA de participer à la prochaine Ligue Europa . Le signe avant-coureur d'un projet qui semble alors destiné à se casser la gueule : incapable de rembourser à l’échéance prévue les 32 millions d'euros qu'il s'était engagé à verser au fonds d'investissement Elliott, le propriétaire chinois de l'AC Milan, Li Yonghong, abandonne la propriété du club à la firme américaine courant juillet. Un nouveau gestionnaire encore relativement difficile à cerner.Coté pile, Elliott se traîne sa réputation de fonds vautour, ces organismes prêteurs réputés pour être impitoyables auprès des clients qui ne les remboursent pas dans les temps impartis. Côté face, la société américaine aurait tout intérêt à ce que le club lombard conserve une vraie cote et une certaine valeur, afin qu'elle puisse le revendre à un prix avantageux dans un futur proche. L'arrivée d’Elliott aux affaires a d'ailleurs permis au Milan de reprendre la main sur sa future participation à la C3 : en annonçant vouloir injecter au moins 50 millions d'euros pour «» , Elliott s'est attiré la clémence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui a désavoué la décision de l’UEFA et permis la réintégration des Lombards à la prochaine édition de la Ligue Europa.L'argent sera bien évidemment le nerf de la guerre et il s'agit encore de savoir si cette première vague d'investissements initiée par Elliott sera suivi d'autres efforts financiers pour remettre la tête à l'endroit au club lombard. Certains médias italiens avancent que le fonds aurait en tête de dépenser 50 à 100 millions d'euros supplémentaires dans le, mais pour l’instant, Elliott s'est contenté de fixer quelques objectifs non chiffrés le 21 juillet dernier : «En parallèle, le management a logiquement subi de nouveaux bouleversements. Un nouveau président, Paolo Scaroni, a été nommé, tandis que le conseil d'administration a été renouvelé. Surtout, les Lombards se sont séparés de leur directeur général, Marco Fassone, un acteur majeur du Milan sous pavillon chinois, et de leur directeur sportif Massimo Mirabelli, remplacé par Leonardo. Un grand chamboulement au sommet de la pyramide qui impacte inévitablement le sportif. Très sage durant le mercato, Milan s'est pour l'instant borné à recruter Pepe Reina et Ivan Strinic, tous deux en fin de contrat au Napoli et à la Sampdoria.Dans ces conditions, difficile d'envisager à moyen terme le futur du club. De quoi faire cogiter certaines des figures de proue du Milan et notamment Leonardo Bonucci. Selon les médias transalpins, le joueur réfléchirait sérieusement à un retour à la Juventus, alors qu'un échange avec Gonzalo Higuain est même évoqué depuis plusieurs jours . Un scénario aux contours encore fantaisistes, même si le défenseur semble avoir de réelles envies d'ailleurs si l'on s'en tient aux propos de Gennaro Gattuso, qui s'est récemment confié à la: «» En attendant, le vent d'incertitudes qui secoue le Milan n'a peut-être pas fini de faire chanceler les fondations encore fragiles du club