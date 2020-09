Mikel Arteta promu par Arsenal

2

Arteta président.En pleine restructuration après la pandémie de Covid-19, Arsenal et son nouveau directeur général Vinai Venkatesham ont décidé de promouvoir Mikel Arteta. Auparavant entraîneur principal, il sera désormais le manager de l'équipe première. Au-delà de ses résultats sportifs convaincants, ce sont ses qualités de leadership et de résilience qui sont récompensés par ce nouveau rôle., a précisé Vinai surAccompagné dans sa tâche par Edu, directeur technique, et Per Mertesacker, directeur de l'académie, Arteta aura en main toutes les clés du sportif et devraL'homme à tout faire.