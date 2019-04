Maignan, le gardien du futur

Après avoir connu l'enfer l'année dernière avec le LOSC, Mike Maignan s'est imposé comme une référence de Ligue 1 cette saison. Le jeune gardien de 23 ans semble même répondre aux nouvelles exigences de son poste, grâce à son aisance balle au pied et à une palette de plus en plus complète. Et si c'était lui, le futur portier de l'équipe de France ?

Par Clément Gavard

Propos de RD recueillis par CG.

Pour beaucoup, le mois d’avril est celui du retour du soleil, des températures agréables et du chocolat caché dans le jardin. Mais pour Mike Maignan , c’est peut-être avant tout un mauvais souvenir. Il y a un an tout pile, le portier lillois était envoyé sur le banc par Christophe Galtier , laissant sa place à Hervé Koffi pour trois matchs, en plein sprint final pour le maintien en Ligue 1. Puis, il a retrouvé sa place de titulaire, il a vu le LOSC rester dans l’élite et il est reparti pour une nouvelle saison dans le costume du numéro un. Aujourd’hui, Maignan illustre parfaitement le renouveau lillois et la solidité d’une équipe ayant retrouvé la confiance. La preuve, le gardien de 23 ans a seulement encaissé 31 pions en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, quand il avait terminé le dernier exercice avec 57 buts encaissés en 36 apparitions. Sacrée progression., expliquait Galtier en conférence de presse en septembre.» Couvé par l’entraîneur des gardiens lillois, Nuno Santos , Maignan s’est imposé comme l'un des tout meilleurs portiers cette saison en L1. Mieux, le natif de Cayenne semble répondre aux nouvelles exigences du poste – notamment le jeu au pied – à un moment où les derniers remparts français ne sont peut-être plus vraiment considérés comme des références dans un football en perpétuelle évolution.Il faut remonter à la source pour comprendre le style de Maignan, plus précisément à ses années au club de Villiers le Bel JS, dans le Val-d’Oise, où son entraîneur Romain Damiano l’a installé au poste de gardien : «» Et son départ au Paris Saint-Germain en 2009, où il s’est définitivement installé dans les bois dans l’espoir de percer chez les professionnels, n’a pas fait disparaître son envie de quitter parfois sa surface de confort pour aller tâter le cuir avec les copains. «, se souvient Romain Damiano.Un état d’esprit qui lui permet aussi d’être conscient d’avoir encore une marge de progression importante, à seulement 23 piges et près de 100 apparitions chez les professionnels. Maignan a déjà affiché des progrès importants dans son jeu au pied cette saison, sachant que Marcelo Bielsa était probablement très exigeant avec lui dans ce domaine. «, juge Romain Damiano, qui dit avoir toujours considéré le portier lillois comme un fils.Maignan n’est pas seulement un joueur à l’aise balle au pied, c’est surtout un gardien de plus en plus complet. Le colosse (1,91m) est plutôt bon sur sa ligne, plus mobile qu’avant et surtout, il excelle dans l’exercice des penaltys (46% de réussite sur 13 tentatives depuis qu’il est à Lille ). Au point qu’en avril 2018, un programme basé sur un algorithme fonctionnant à partir des données de la société Opta a envoyé Maignan dans une liste des 23 idéale pour voir la France remporter la Coupe du monde. Depuis, les Bleus ont décroché la deuxième étoile sans lui, et le trio Lloris, Mandanda, Areola semble quasiment indéboulonnable, même si Costil et Lecomte ont pu profiter des blessures pour se faire une petite place en sélection le temps d’un rassemblement. À quand la chance de Maignan ? Le jeune gardien n’est pas pressé, après avoir connu toutes les catégories jeunes en équipe de France, surtout qu'il devrait connaître sa première expérience en Ligue des champions la saison prochaine. «, glisse Romain Damiano.» Reste à savoir si l'idée fait son chemin dans celle de Didier Deschamps