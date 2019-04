Mike Dean a distribué son 100e carton rouge

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui dort Dean.L'inoxydable arbitre anglais Mike Dean a marqué l'histoire des hommes en noir dans son pays en devenant le premier officiel à brandir 100 cartons rouges en Premier League. L'homme de 50 ans a réalisé cette prouesse mardi soir lors d'un Wolverhampton-Manchester United (2-1) , où il n'a pas manqué de sortir sa biscotte rouge à l'encontre d' Ashley Young (57minute), déjà le dixième joueur que Dean renvoie aux vestiaires cette saison.S'il lui tenait sans doute à cœur d'atteindre la marque des cent, celui qui a débuté en Premier League en 2000 ne se soucie plus de la concurrence depuis bien longtemps : le deuxième arbitre le plus « flamboyant » dans l'histoire du championnat anglais culmine seulement à 67 exclusions. Pour sa défense, Dean et son exceptionnelle longévité comptent plus de 100 matchs de Premier League (477) de plus que Martin Atkinson (373), le deuxième arbitre ayant le plus officié en championnat.Petit joueur, Clément Turpin.