Mike Cestor : « Craiova est un mini-Vélodrome »

Propos recueillis par Florian Cadu

En première division, on ne doit pas être plus d'une dizaine en ce moment. Ici, à Astra, on est trois à parler français : Julien Bègue, Jacques Zoua et moi. On est tous arrivés cet été.Je suis venu sans ma femme, parce que je venais un peu à l'aveugle. Je ne savais pas si ça allait bien se passer.Mais c'est clair que la présence des « Français » a facilité mon intégration. Seul, ça aurait été compliqué. En vérité, on reste plutôt entre nous. Les Roumains nous ont bien accueillis, mais vu qu'on ne parle qu'anglais... C'est plus facile d'avoir un petit groupe de Français dans le vestiaire.Le directeur sportif de l'Astra Giurgiu m'a appelé après la Coupe du Monde pour que je fasse un essai. Ça a fonctionné, et j'ai signé. Bon, je t'avoue que j'étais perplexe au départ. J'avais entendu des choses...Bah, qu'il y avait des problèmes au niveau des salaires. Plusieurs agents m'ont conseillé de ne pas y aller. Et puis, je me suis dit qu'il fallait tenter le coup ! Même si niveau jeu, je ne connaissais rien.Disons que Cluj, qui est la meilleure équipe de Roumanie, pourrait viser le haut de la deuxième partie de tableau en Ligue 1. Pareil pour Craiova et le Steaua Bucarest. Nous, on se battrait pour le maintien. Il y a quatre-cinq ans, l'Astra était dans un bon cycle.Il avait sorti l'Olympique Lyonnais en Europa League, il avait disputé les poules de la C3... Ça s'est un peu calmé, ces deux dernières années.Il y a des retards, quand même. Il ne faut pas être pressé. La réputation n'est pas usurpée ! On a déjà fait la grève, hein, il y a des frondes. On a refusé de s'entraîner cette saison, parce qu'on n'était pas payé. On est venu, mais on a refuser de s'entraîner. Je ne sais pas si on verrait ça ailleurs, en première division...Au début, je ne jouais pas trop parce que je venais d'arriver. Puis, le coach s'est fait virer et m'a fait jouer. Là, j'ai montré de la régularité. Un troisième entraîneur est arrivé, et j'ai alors vraiment fait mon trou.La vraie différence, ce sont les contre-attaques.En France, il y a beaucoup d'attaques placées. Ici, c'est énormément de contre-attaques. Ce n'est pas qu'on attend davantage, mais c'est plus désordonné. On va attaquer à sept, quoi.Ça nécessite beaucoup d'énergie, c'est vrai. Mais on travaille bien physiquement, avec un préparateur italien.Moi, je vis à Bucarest dans une résidence privée. Il y a tout, c'est une belle ville. Ça m'a un peu surpris, parce que je ne connaissais pas. L'image que j'avais de la Roumanie, c'était celle que les Roumains de France me renvoyaient. Une image de pauvreté, quoi. Finalement, ce n'est pas du tout ça. Sinon, il faut savoir que le temps est étrange. En été, il fait super chaud. Et en hiver, il fait extrêmement froid. Une fois, j'ai réellement eu envie que le match s'arrête. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais les pommettes toutes gonflées ! Alors que j'ai joué à Épinal, où les températures ne sont pas très élevées.Il me manque beaucoup. Le combat, le kick and rush, le rythme... Tu rencontres du beau monde, comme Harry Kane.La Coupe te donne l'occasion d'affronter de grosses équipes, comme Arsenal ou Southampton. Mais je n'ai pas envie de repartir dans ces petites divisions. J'en ai fait le tour. Ça m'a forgé, j'ai énormément évolué grâce à ce parcours. Mais même si c'est intéressant financièrement, j'ai envie de surfer sur la vague de la première division roumaine.Franchement, ça ne me dit rien. C'est trop tactique, c'est très physique...J'ai pas mal appris là-bas, mais le jeu ne me plaît pas. Ça ne m'emballe pas.En fait, des clubs de Ligue 2 comme Clermont et de National étaient intéressés par mes services. Mais ça ne s'est jamais fait. Après, s'il y a un bon projet en France, pourquoi pas !Nous, à l'Astra, il n'y a pas beaucoup de supporters dans le stade. 1500, 2000 personnes... Mais à Craiova, c'est énorme. On est sur du 15 000-17 000 fans. C'est un mini-Vélodrome !Au début, c'est impressionnant. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué devant autant de monde. Les cinq premières minutes, tu as les jambes lourdes. Après, ça ne m'a pas fait la même sensation que quand j'avais joué devant 25 000 personnes à 18 ans. Car mon parcours atypique m'a permis d'acquérir de l'expérience un peu partout. C'est ce qui m'a permis de m'imposer ici sans trop de difficultés.Ah, clairement ! Ça fait deux-trois ans qu'ils sont considérés comme des monstres, ici. Cluj, c'est énormément d'expérience.Et c'est hyper solide. Mais on va jouer la Coupe à fond. On est vraiment focalisé dessus. Sur une confrontation aller-retour, ça peut le faire. Et puis, si on gagne la compétition, on peut aller en Europa League quand même.Déjà, il me reste deux ans de contrat. Donc je suis encore là, dans tous les cas. Mais c'est vrai que l'Europa League, ça fait rêver.