Mikaël Silvestre : « Kanté et Pogba doivent commencer tous les matchs »

Mikaël Silvestre n'est pas n'importe qui : c'est un homme qui a participé au fiasco du Mondial 2002 et au parcours qui a mené les Bleus en finale en 2006. L'ancien défenseur, 40 ans et 40 sélections, est actuellement en Russie, où il effectue une pige d'une semaine pour Optus, une chaîne de télé australienne. Inutile de dire qu'il est très bien placé pour parler de cette Coupe du monde russe et notamment de l'équipe de France.

Propos recueillis par Matthieu Pécot, à Moscou

Quelque part dans ledu stade Loujniki, Mikaël Silvestre reçoit une tape dans le dos. L'auteur de ce geste bourré d'affection s'appelle Ryan Giggs . Les deux anciens gauchers de Manchester United refont le monde, le Gallois, consultant pour Sky Sports, profitant de l'occasion pour confier à quel point il est heureux de son nouveau job de sélectionneur du pays de Galles. Puis Mika ël Silvestre se pose et partage son feeling en ce début de Mondial.Moi, je sors du lot le Brésil quand même. Ils me paraissent plus constants et plus stables que les autres équipes, quand bien même il ne s'agit pas d'une domination écrasante. Les gens restent sur le 7 à 1 reçu par l’Allemagne il y a quatre ans et ils se disent que le Brésil est affaibli. Mais quand tu vois leur équipe jouer ces derniers temps, tu sais que ce Brésil-là va être costaud.Je pense que c’est légitime de s’inquiéter pour l’Allemagne. Il n’y a pas de gros joueurs qui ont émergé. Il y a plutôt des joueurs qui sont encore dans le groupe alors qu’ils sont sur une pente descendante : Müller n’est pas transparent au Bayern, mais disons qu'il n’est pas étincelant, Neuer revient de nulle part, Boateng n'est pas bien non plus... Donc en fin de compte, il y a pas mal d’incertitudes chez les Allemands.C’est un tremblement de terre. Vivre ça à 48 heures du début du tournoi est forcément un traumatisme pour le groupe. Maintenant, il faut simplement attendre et voir si cela va être fédérateur ou destructeur. Le premier match contre le Portugal dira beaucoup de choses.Le truc avec la France, c’est qu’on ne sait pas quoi en attendre. On n’a pas de certitudes sur le jeu, on se pose aussi des questions sur les individualités, donc j’espère que l’esprit d’équipe va fédérer et donner de la confiance à tout le monde. Et pour le coup, l’esprit d’équipe a vraiment l’air d’être bon, alors il faut se reposer dessus.Oui !Même si le fait d'avoir encore laissé Karimà la maison me laisse perplexe. On sait qu’Olivierpeut faire le job devant, y a pas de problème, mais bon... On espère que Didiera fait les bons choix stratégiques.On va peut-être retrouver des moments de match – pas forcément au début – où il y aura Dembélé, Mbappé et Griezmann en même temps. C’est à eux de s’imposer pour nous faire kiffer.Je suis content de sa réussite et pas surpris de le voir arriver si tôt chez les Bleus. J’espère qu’il va apporter ce qu’il sait faire : créer des différences, faire des passes dé’ et peut-être marquer s’il se transforme un peu plus en tueur devant le but.Il faut le mettre uniquement dans un registre offensif et pas de box-to-box. Il apporte vraiment dans sa capacité à trouver les attaquants. C’est là-dessus qu’il faut le juger, quand il est près du but. Qu’il continue à frapper comme il l’a fait face aux États-Unis. C’est là qu’il va apporter quelque chose à cette équipe. C’est là-dessus qu’il faut l’attendre. Kanté et Pogba doivent commencer tous les matchs quand ils sont au top de leurs moyens. Après, Tolisso ou Matuidi, ça ne change pas trop la donne.Elle n’a pas beaucoup de vécu ensemble, y compris donc en compétition internationale. À eux d’accélérer cet apprentissage de l’un et de l’autre. Les tendances, les habitudes de l’un et de l’autre pour que ça fonctionne.Obligatoirement, il faut des voix derrière. C’est de là qu’on dirige la hauteur du bloc. Ce n’est pas à Lloris derrière de le faire. C’est à eux d’orchestrer ça. Naturellement, ils sont obligés de prendre la parole parce que s’ils ne le font pas, c’est eux qui vont subir et être mis en danger. Ils peuvent le faire ! Ce sont deux garçons intelligents qui savent s’exprimer. Pas besoin de tout le temps hurler quand on est un patron, mais il faut quand même donner de la voix et je pense que Varane et Umtiti savent le faire.Je le suivais un tout petit peu quand il était à Lille. C’est quelqu’un qui profite des absences de Sagna et Debuchy. Il prend ses responsabilités et a été impeccable chez les Espoirs. Du coup, la promotion chez les A est naturelle. Il ne fera pas toute sa carrière à droite. Il ira forcément un jour dans l’axe, car il a plus les caractéristiques d’un central, mais en attendant, il a cette capacité à jouer sur le côté et a l’opportunité de montrer son intelligence dans le jeu. Ça peut être décisif pour qu’il s’impose durant toute cette compétition.