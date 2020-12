Midtjylland tient tête à Liverpool

??? our all-time leading marquer in the @ChampionsLeague Mohamed Salah. The Egyptian King. pic.twitter.com/v3hWzApDOW — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2020

Midtjylland (4-2-3-1) : Hansen - Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho - Cajuste, Onyeka (Isaksen, 63e) - Dreyer (Sisto, 76e), Evander (Madsen, 90e), Mabil (Anderson, 64e) - Kaba (Pfeiffer, 90e+4). Entraîneur : Brian Priske.

Liverpool FC (4-3-3) : Kelleher - Alexander-Arnold, R. Williams, Fabinho (Koumetio, 46e), Tsimikas (Robertson, 61e) - Keita (Henderson, 63e), Clarkson, Minamino - Jota (Mané, 87e), Origi (Firmino, 72e), Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Salah n'aura pas le dernier Mo.Déjà qualifié et assuré de la tête du groupe D, Liverpool a achevé sa phase de poules par un nul sur la pelouse de Midtjylland (1-1). Jürgen Klopp avait logiquement fait tourner, laissant Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mané, Jordan Henderson ou encore Andrew Robertson sur le banc. Mohamed Salah, lui, était bien là. L’Égyptien s’est même très vite illustré en marquant après 55 secondes de jeu en profitant d'une passe en retrait mal assurée. Un pion permettant au Pharaon de détrôner Steven Gerrard en tant que meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Ligue des champions. Il a ensuite fallu la maladresse de Divock Origi (31) et les réflexes de Jesper Hansen (19et 45) pour permettre aux locaux de rester dans le match face à desà leur main.Mais les Danois attaquent le deuxième acte pied au plancher et mettent la pression sur une défense mois sereine sans Fabinho, remplacé à la pause par le Français Billy Koumetio (18 ans). Ils touchent du bois (49), puis concrétisent leur temps fort en égalisant sur penalty par Alexander Scholz (62). Midtjylland continue sur sa lancée et pousse. Scholz pense donner l'avantage aux siens, mais son doublé est annulé pour hors-jeu (77). La fin de match est décousue, et Takumi Minamino se voit à son tour refuser un but (89). Dominé tout au long de la deuxième période, Liverpool repart finalement avec un score de parité. Jürgen Klopp remerciera une nouvelle fois son gardien Caoimhín Kelleher, coupable sur le penalty, mais décisif sur une tête de Sviatchenko dans le money time (86).S'ouvre maintenant un volet londonien en trois étapes pour les, qui défieront tour à tour Fulham, Tottenham, puis Crystal Palace. Capital.