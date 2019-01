Middlesbrough : le plus jeune et le plus vieux ensemble

Hey @OptaJoe, has a club ever played their youngest-ever and oldest-ever players in the same team? ?? #UTB — Middlesbrough FC (@Boro) 4 janvier 2019

JB

Le grand écart.Demain, à 16 heures, Middlesbrough reçoit Peterborough (League One) dans le cadre du 3tour de la Cup. Un match sans grand intérêt a priori, mais qui devrait offrir un moment d'histoire. L'entraîneur Tony Pulis a déclaré qu'il allait sûrement titulariser le portier Dimítrios Konstantópoulos et ainsi faire de lui le plus vieux bonhomme à revêtir la tunique de Boro, à 40 ans et 35 jours ; en plus de cela, l'éphémère international grec devrait avoir devant lui le défenseur Nathan Wood, devenu en août (en Coupe de la ligue face à Notts County) le joueur le plus jeune à évoluer pour le club anglais, à 16 ans et 75 jours., a déclaré Pulis à ce sujetC'est simple : en termes de différence d'âge, un Adrien Rabiot sépare les deux joueurs.