Michy Batshuayi et son poteau

Great goal from Januzaj - but Batshuayi has just immortalised himself in the form of internet memes. pic.twitter.com/JXar2T5hFy — Richard Conway (@richard_conway) June 28, 2018

Guys it's all good between them ?? pic.twitter.com/1fLdTTc1eE — Axel Witsel (@axelwitsel28) June 28, 2018

Visiblement heureux de la superbe ouverture du score de son coéquipier Adnan Januzaj Michy Batshuayi a eu l’excellente idée de lâcher une grosse mine dans le but. Manque de bol, le ballon a tapé le poteau et est revenu sur l’attaquant des Diables rouges qui l’a mangé en pleine tronche.Son coéquipier Axel Witsel a ensuite rassuré Internet en assurant que tout allait bien entre le poteau et Michy.L’ex-attaquant de Marseille a ensuite justifié son geste en expliquant que «» . Antoine Griezmann ne sera probablement pas d’accord.