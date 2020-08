Michel Guyot défait par la mort d’Alex Dupont : « J’ai envie de pleurer »

Brest president Michel Guyot has fired boss Alex Dupont, replacing him with sporting director Corentin Martins pro tem: http://t.co/PKxr8FEf — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) April 26, 2012

Michel Guyot et Alex Dupont ont fait la paix à Monaco samedi ! La preuve en photos @roucool5 @SB29 via @LeTelegramme https://t.co/v3cJiK2XtK pic.twitter.com/q0YUIaw4Po — Mael Moizant (@mmoizant) October 1, 2019

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dévastateur.Rien de mieux pour planter le décor et contextualiser les propos de Michel Guyot que cette vidéo tournée lors de la montée du Stade Brestois en Ligue 1 , il y a 10 ans. Le succès rapproche les acteurs et si le lien d’amitié qui nouait Guyot et Dupont était déjà solide, alors il est devenu presque indivisible lorsque le président et l’entraîneur ont réalisé l’exploit d'accéder à l'élite du football français. Ce samedi, la disparition d’Alex Dupont secoue beaucoup de monde, Michel Guyot en premier. Lors d'un entretien pour, l'ex-dirigeant du Stade Brestois a livré son ressenti quant au décès de son ancien acolyte.» Oui, les deux hommes ne pouvaient plus se voir pendant sept ans après une dispute en 2012. À l’origine, une histoire sportive autour de Issam Jemâa : les titularisations du ballon de plomb 2012 rendaient fou le président. Michel Guyot décide alors de limoger Alex Dupont.Pendant sept ans, silence radio entre les deux bonshommes. Le fils de Michel Guyot croise même Dupont et lui assène une remarque. «» , ce à quoi il répond : «» Pas de rancunes du côté de Dupont, sans doute ce qui leur a permis de se réconcilier à Monaco, en 2019.Ainsi, Michel Guyot rend un dernier hommage à son pote de toujours. «» Puis il se souvient… «Pour l'éternité.