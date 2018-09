Miazga se moque de la taille de Lainez en plein match

165

?Ça n’existe pas un match amical pour Matt Miazga. Après avoir énervé les Mexicains en se moquant de la taille de Lainez, jaune pour Álvarez, rouge pour Zaldivar et but américain dans la foulée. Victoire 1-0. Le coup parfait. Ça pue les sifflets à l’Azteca... #FCN #USAvMEX pic.twitter.com/HBAzh3BYbV — Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) 12 septembre 2018

Dans ledu chambrage, Matt Miazga est un sacré forceur.Cette nuit en amical face au Mexique, le Nantais – prêté par Chelsea – n'était visiblement pas venu pour faire étalage de son fair-play, mais plutôt pour faire vriller les joueurs d'. Un peu après l'heure de jeu, alors que le score était encore nul et vierge, l'imposant défenseur central (1 mètre 94) a profité d'une embrouille avec la pépite Diego Lainez pour se moquer ouvertement du mètre 67 de son adversaire. Et ce, à de nombreuses reprises, histoire de faire dégoupiller l'attaquant et tous ses coéquipiers.Résultat : aucune sanction pour Miazga, un rouge quelques instants plus tard pour Ángel Zaldívar chauffé à blanc et le but de la victoire dans la foulée pour le, signé Tyler Adams. Du beau travail de vicelard, en somme.Presque aussi légendaire que l'épisode du nez entre Joey Barton et Zlatan.