Miami prêt à tourner la page Matuidi ?

Official squad numbers for #InterMiamiCF players announced ahead of the 2022 #MLS season! ??https://t.co/rswH5dPlXb — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 25, 2022

FP

Blaise n'est plus à l'aise.L'Inter Miami a communiqué, ce mardi, les numéros de ses joueurs pour la saison à venir, et surprise... À 34 ans, Blaise Matuidi ne fait pas, ou plus, partie de cette liste. La franchise de Floride n'a pas précisé les motifs ou raisons de l'absence de l'international français qui n'apparaît pas non plus dans l'effectif présenté sur le site internet du club.Encore sous contrat pour une année, l'ancien parisien ne ferait plus partie des plans deset de son propriétaire David Beckham comme le révélait le Miami Herald en décembre dernier. Toujours selon le quotidien floridien, Gary Neville, coach de la franchise, et son directeur sportif, Chris Henderson, voudraient rajeunir un effectif qui avait échoué à atteindre les play-offs la saison passée Combien de temps avant que Saint-Étienne ne tente sa chance ?