Grâce à ses performances lors des Coupes du monde précédentes, Memo Ochoa est devenu l'emblème de la sélection mexicaine à l'international. Sa carrière en club n'a toutefois jamais été à la hauteur de ses éclats mondialistes. Décryptage d'un paradoxe.

« Le meilleur gardien du monde pendant trois semaines »

« Sa relative petite taille rend plus impressionnantes ses parades, là où Neuer a parfois à peine à bouger. »

« Techniquement, il a les deux pieds, mais sa lecture du jeu est trop souvent déficiente. »

Les paradoxes d'Ochoa

Par Thomas Goubin

Les Coupes du monde passent, comme le temps, mais lui est toujours là, fidèle au poste. À 37 ans, Memo Ochoa va à nouveau s'installer dans les buts du Mexique pour son cinquième Mondial, le troisième dans la peau d'un titulaire. Il y a bien entendu eu 2014 et sa prestation mémorable contre le Brésil , puis 2018, avec 25 arrêts - deuxième total le plus important de la compétition - dont une parade sur un coup franc de Toni Kroos pour préserver l'avantage duface à l'Allemagne (1-0) ; des performances spectaculaires qui en ont fait une sorte de coqueluche globale. Pourtant, depuis quatre ans, que sait le monde de Memo Ochoa ? Pendant qu'Alisson ou Ederson sont scrutés chaque semaine, que le statut de Keylor Navas au PSG continue de faire débat, ou que Dibu Martínez est devenu une valeur sûre pour l'Argentine, lui a quitté le Standard de Liège et l'Europe en 2019.Revenu à l'América, le club de ses débuts, il est une tête d'affiche au sein d'un football de deuxième ordre. Sacré champion du Mexique en mai dernier (tournoi de fermeture), dix-sept ans après son premier titre en club, il a aussi raflé une nouvelle Gold Cup (2019) et est monté sur la troisième marche du podium des Jeux olympiques de Tokyo (2021). Pas de quoi accaparer les regards à l'international. Pourtant, l'annonce de la participation de « Memo » a suscité un vent de sympathie et d'enthousiasme évident. En dessous des tweets en anglais, français ou espagnol, à son sujet, des commentaires dithyrambiques le comparant à Manuel Neurer, Lev Yachine, ou anticipant une mise en échec de Robert Lewandowski, la star de la Pologne, premier adversaire de la sélection verte., a même titré le site Sportbible.Une telle cote rappelle à quel point la Coupe du monde est une compétition à part dans le récit de l'histoire du football, comment elle marque la mémoire collective au fer rouge. Pour les fans neutres, Memo est désormais devenu une attraction dont on savoure les prestations à un rythme olympique., analyse Thierry Barnerat, instructeur FIFA et analyste vidéo de Thibaut Courtois.Pour Memo, la Coupe du monde a pourtant longtemps été un trauma. Troisième gardien en 2006, à seulement 21 ans, il s'était avancé vers 2010 avec des certitudes. Sans s'expliquer plus que cela, le sélectionneur Javier Aguirre l'avait toutefois relégué sur le banc en Afrique du Sud, pour lui préférer Oscar Pérez, 37 ans et 1,75 mètre.Gardien de l'América, le club le plus médiatique et titré du Mexique, Ochoa est alors une star dans son pays. Il enchaîne les apparitions dans des spots publicitaires, sort avec des jeunes femmes du show-biz et apparaît même dans une. Mais il est aussi un nom qui divise. Une partie du Mexique, assez nombreuse, puisque l'América est au moins autant détesté qu'aimé, l'accuse de bénéficier d'un traitement de faveur. Jouer dans le club détenu par Televisa, grand groupe de télécommunications très influent au sein de la Fédération mexicaine, lui vaudrait ses sélections, bien plus que ses performances. Et ses ratés, notamment sur sortie aérienne, amènent régulièrement de l'eau au moulin de ses détracteurs. Au cœur de débats trop enflammés, Ochoa comprend qu'il va devoir quitter son pays pour franchir un palier et devenir indiscutable en sélection.En 2011, le PSG est sur le coup, mais c'est le moment où cinq joueurs dusont testés positifs au Clembutérol, dont l'infortuné gardien. La poisse semble le poursuivre, mais l'AC Ajaccio accourt à sa rescousse. Memo passe du stade Azteca à François-Coty. Pari risqué, mais gagnant. À la fin de son bail en Corse, il y aura le Mondial 2014 et cet arrêt à la Gordon Banks face à Neymar. Déjà intéressés avant le Mondial, Liverpool ou l'AC Milan sont des destinations évoquées, mais c'est pourtant à Málaga que le Mexicain atterrit. Le retour sur terre est si violent qu'il va passer la majeure partie de sa saison sur le banc, à regarder Carlos Kameni. Comment expliquer un tel contraste entre sa popularité globale et le standing de ses employeurs européens ?, amorce Thierry Barnerat., poursuit le spécialiste,De temps à autre, Memo rechute, d'ailleurs. La dernière fois, c'était le mois dernier, en demi-finales du tournoi d'ouverture, face à Toluca. Une sortie à l'aveugle, presque incompréhensible, sur un coup franc excentré., décrypte Barnerat,Au pied, là où on attend aussi un gardien aujourd'hui, le Mexicain n'est pas non plus un virtuose, même s'il s'est amélioré avec le temps., synthétise Barnerat. Reste qu'aujourd'hui, malgré ses défauts, le statut de titulaire de Memo Ochoa avecn'est plus discuté, sauf par d’indécrottables. Les sélectionneurs passent (le Mexicain Miguel Herrera, le Colombien Juan Carlos Osorio, aujourd'hui l'Argentin Gerardo Martino) et l'ex-dernier rempart d'Ajaccio, qui va jouer son 132match international face à la Pologne, semble indéboulonnable. La récompense de sa ténacité., conclut Barnerat. Viva Memo !