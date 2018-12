Mexique : Cruz Azul, une malédiction de 21 ans

Dimanche soir, Cruz Azul et l’América disputaient la finale du championnat mexicain. Et ce club historique mais à la poisse légendaire a encore fait des siennes en perdant l’Apertura 2018 sur une bourde d'un défenseur. Une histoire sans fin, pour ce club dont le Stade rennais n’arrive pas à la cheville et pour lequel les supporters adverses ont inventé un verbe pour décrire ses déboires.

Vidéo

Buts de gardiens et pénaltys ratés

Vidéo

La risée des fans de foot mexicain

Par Diego Tonatiuh Calmard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’América et Cruz Azul sont au coude à coude dans cette finale du championnat mexicain. Ivan Marcone, meilleur récupérateur de Liga MX, tente de relancer son équipe depuis sa propre surface. Mais un mauvais contrôle, une récupération de la part de l’América, et Cruz Azul est mené. Le club ne reviendra pas. Une nouvelle fois, Cruz Azul se saborde. Et depuis hier, un concept que le foot aztèque a inventé pour définir la Maquina se consolide : la» Une définition lancée par le Larousse Latinoamérica après une nouvelledes Cementeros en septembre 2016, un soir de Clasicoface à l’América. A l’estadio Azteca, Cruz Azul mène 3-0 à la pause. Une bouffée d’air frais dans un Apertura 2016 moribond. Mais la seconde période est un cauchemar. Un défenseur de la Maquina se fait exclure. Puis l’América revient. L’équipe perd ses moyens. Au bout du temps additionnel, les Aguilas égalisent puis prennent les devant. 4-3. Une humiliation.Les exemples desont légions. Lors de l’Apertura 2013, à deux minutes du terme de la finale retour face à l’América, Cruz Azul mène de deux buts et va en finir avec ses 16 années sans titre. Mais l’América recolle au score. Monté sur un ultime corner, le gardien Moises Muñoz catapulte de la tête le ballon de l'égalisation. L’archétype même de la. Aux tirs aux buts, les joueurs vont se saborder, ratant deux tentatives, l’un à cause d’une glissade. «, se souvient Gabriel , 24 ans, supporter cementero.» . Le club en est à six défaites lors des six dernières finales de Liga MX. Dont une en prolongation et deux aux tirs aux buts.Pourtant, rien ne prédisposait Cruz Azul à être l’incarnation de la poisse. La Maquina est l’un des 4du pays, vainqueur de 8 tournois et 6 Ligues des champions de la CONCACAF. C’est aussi un club extrêmement supporté. Pour le meilleur - rarement - et pour le pire - souvent. En 2001, il est le premier club mexicain à disputer une finale de Copa Libertadores, à l’époque où les clubs aztèques y étaient conviés. Évidemment, la réputation de la Maquina s’est exportée. Face au Boca Juniors de Riquelme, Cruz Azul trouve le poteau. Dans une Bombonera survoltée, l’arbitrage est quelque peu orienté. Et Cruz Azul rate trois des quatre tentatives lors des tirs aux buts.Les Cementeros sont aujourd’hui plus bas que terre. «» , a partagé Gabriel après la finale. Outre la défaite, c’est surtout la sensation que rien ne va changer qui prédomine. Que la poisse de la Maquina sera éternelle, que les railleries vont continuer. Marc Crosas, l’ancien Lyonnais aujourd’hui commentateur sur Televisa, a voulu être positif. «(...)» . Avec ce nouveau revers, c’est surtout la légende de laqui sera difficile à détruire.