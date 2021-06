Mexique : 23 ans après, Cruz Azul champion !

23 ans, 5 mois et 23 jours après son dernier titre de champion, Cruz Azul, club historique de Mexico mais maudit, a remporté dimanche sa 9e étoile. Devenue la risée du football mexicain après désillusions et humiliations inédites pour un tel palmarès, la Máquina a brisé une malédiction qu’elle avait elle-même entretenue.

Une vie de cruzazuleadas

« C’est le plus beau jour de ma vie »

Par Diego Calmard, à Mexico

Il avait posté une photo de lui gamin avec son maillot bleu sur les épaules. «» Nous sommes en décembre 2018 et Gabriel, supporter de la Máquina, répondait aux questions de So Foot après une nouvelle finale de Liga MX envolée. En décembre 2020, il était resté injoignable après une remontada historique de 4 buts subie en demi-finale. Mais dimanche, Gabriel et les centaines de milliers de Cementeros (les Cimentiers) ont enfin pu pleurer les larmes de joie qu’il fallait pour compenser la tristesse du quart de siècle écoulé. La malédiction desest enfin terminée.Un nul 1-1 a suffi à la Máquina pour vaincre Santos après avoir fait le boulot lors du match aller (victoire globale 2-1). C’est Jonathan Rodriguez, le buteur uruguayen, qui est venu délivrer le leader du classement général, mal embarqué dans cette finale retour, puisqu’il avait concédé l’ouverture du score. «» , s’exclame Erick, 23 ans et demi, comme le dernier titre de Cruz Azul.souffle Gabriel, 27 ans, qui est parvenu à glaner l’un des 20 000 billets d’un stade Azteca rempli à 25%.Le reste du match, Gabriel a vu le ballon rouler aussi vite que défilaient dans sa tête les souvenirs d’une jeunesse forgée de désillusions. La remontada de 4 buts il y a six mois, surnommée « la mère des cruzazuleadas » , la finale de 2018, mais surtout celle de 2013, face au grand rival du Club América, lorsque le gardien adverse était venu les crucifier d’un coup de tête dans le temps additionnel, avant de s’infiltrer dans le cerveau des tireurs de pénaltys lors de la séance fatidique. Prières collectives, messes à la cathédrale, poupées vaudous ou sorcières, rien n’y a fait. Depuis 1997, la Máquina a perdu cinq finales ; la vie d’un supporter de Cruz Azul.Après la remise du trophée, dimanche, il était presque impossible pour les spectateurs de rejoindre la statue de l’ange de l’Indépendance, dans le centre, où les fans se sont donné rendez-vous pour fêter le titre, ivres de joie et d’alcool. Un concert de klaxons, des drapeaux bleus et rouges flottant depuis les voitures, des pétards dans le ciel ; 80 000 ? 100 000 personnes massées dans le centre de la capitale aztèque. «lâche en pleurs Erick, né en novembre 1997, soit quelques jours avant le dernier sacre du club.« Cruzazulear » , c’est perdre de manière rocambolesque alors que la victoire est acquise. «tremble Erick.» Maintenant, les moqueries sont terminées pour le peuple céleste. Et le terme « cruzazulear » aussi.