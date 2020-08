Meunier en remet une couche sur Leonardo

1

QB

Thomas Meunier et le PSG, épisode 54.Le mois dernier, le latéral belge et le directeur sportif du club parisien Leonardo avaient chacun livré leur version concernant la non-prolongation du joueur désormais au Borussia Dortmund. Ce dernier en a remis une couche, dans un entretien pour la RTBF : «"Est-ce que toi, tu es encore prêt à jouer la Champions League ?""À 100%, je serai concerné jusqu'au bout. Je veux terminer, même si c'est pour se faire sortir en quarts de finale. Je veux être avec le groupe, je veux vivre mes derniers instants aussi intensément que possible et jouer avec le PSG la Champions League et les deux Coupes."Le Belge ajoute ne pas avoir senti «» , du côté du PSG : «» La suite ? «"Non, tu n'es plus le bienvenu au club. Je t'interdis de fréquenter les autres joueurs, je ne veux pas que tu leur mettes des idées en tête."Ping-pong.