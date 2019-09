Metzelder est soupçonné de pédopornographie

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans de sales draps.L'ancien international allemand Christoph Metzelder défraie la chronique outre-Rhin. Selon la presse allemande, il est soupçonné d'avoir fait circuler des photos pédopornographiques.À Düsseldorf, le domicile de l'ancien défenseur du Borussia Dortmund et du Real Madrid a été perquisitionné par la police criminelle, qui a également réquisitionné un ordinateur et son téléphone portable. Le vice-champion du monde, qui passe actuellement ses diplômes d'entraîneur, n'a en revanche pas été arrêté.C'est une femme avec qui il aurait une relation depuis un an qui a alerté la police il y a trois semaines, précisent les médias allemands. Le natif de Haltern am See (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) lui aurait envoyé une quinzaine de photos à caractère pédopornographique via l'application WhatsApp.Glauque.