Metz toujours pas en Ligue 1, le Red Star quasiment en National

Tombé face à un Grenoble accrocheur, Metz n'a pas réussi à trouver la voie du succès pour valider son accession en Ligue 1 (1-1). Derrière, Brest a enchaîné un quatrième succès de rang à Ajaccio (0-2), tandis que Troyes a, lui, aligné une cinquième victoire d'affilée face au Red Star (2-0) plus que jamais lanterne rouge.

Avant le début de cette 34journée, Metz connaissait l'enjeu : en cas de victoire à Saint-Symphorien face à Grenoble , l'accession en Ligue 1 la saison prochaine serait devenue officielle. Alors, d'entrée, les Messins se ruent à l'assaut du but grenoblois, et Niane bute une première fois sur Camara (3). Une question de temps, car six minutes plus tard, le même Niane s'arrache après une percée dévastatrice de Delaine (9). Mais Grenoble sort la tête de l'eau rapidement, et Chergui dépose une galette sur la tête de Sotoca qui refroidit l'enceinte messine (20). Malgré une domination territoriale évidente des hommes d'Hognon, le score ne bougera plus. Et si Metz est toujours invaincu depuis quatorze matchs, le club grenat n'est toujours pas en Ligue 1.Comme souvent, Le Havre est habitué aux finishs en trombe, et cette saison 2018-2019 ne délivre pas d'autre constat. Les Hacmen ont enchaîné un huitième match sans défaite sur la pelouse d'une inquiétante équipe auxerroise, et même mieux, un troisième succès de rang grâce à un but tardif de Kadewere (79). Le Havre n'est plus qu'à deux points de la 5place du Paris FC et peut continuer à rêver de barrages.Dans ce duel qui sent bon le ventre mou, le Gazéléc commence fort, mais le penalty d'Armand est repoussé par Alagbé (32). Pas grave, puisque quatre minutes plus tard, l'attaquant ajaccien prend sa revanche à la suite d'un joli une-deux avec Blayac et met le Gaz' devant (36). Niort garde la tête haute et va finir par égaliser sur une combinaison sournoise à vingt mètres des buts adverses, par l'intermédiaire de Louiserre (68). Un nul qui n'arrange personne, quoi.Pour la 21fois de la saison, Sochaux n'a pas marqué (malgré deux montants touchés) et reste toujours en grand danger à une dix-huitième place qui semble s'accrocher à elle. Les Lionceaux vont devoir vite réagir, pour ne pas voir Béziers leur ravir la place de barragiste sur le fil.La grosse opération dans le bas de tableau est à mettre à l'actif de l' ASNL . Revenue de nulle part à Beauvais le week-end dernier, l'équipe nancéienne a réussi « à se surpasser » , comme l'expliquait en fin de rencontre son coach Alain Perrin , pour aller chercher un précieux succès face à Orléans (1-0). Tout avait mal commencé lorsque Lang concède un penalty sur Benkaid, mais Ndy Assembé sauve la maison lorraine (28). Nancy reprend des forces à la pause, mais Dembélé manque l'immanquable au grand dam de tout Marcel-Picot (58). Mais en fin de rencontre, une frappe enroulée de Marchetti fait mouche et offre un petit bol d'air à Nancy (89) dans la course au maintien. Troyes ne s'arrête plus de gagner, et le Red Star a pu le confirmer ce soir au stade de l'Aube. Un penalty de Pelé (40) lance parfaitement les Aubois. Troyes est serein, mais va commencer à avoir chaud à partir de la 70minute où Samassa doit sortir un tir puissant de Mfulu, puis doit se montrer impérial devant Boussaha (75). Mais c'est bien l'ESTAC qui retrouve le chemin des filets à nouveau, grâce à son meilleur buteur Touzghar (88). Troyes conforte sa troisième place, le Red Star est plus que jamais lanterne rouge.D'entrée en Corse, sans plusieurs de ses forces vives au coup d'envoi, Brest galère. Mais Brest va quand même marquer sur sa première occasion juste avant la pause grâce à Battocchio (45). Les hommes de Jean-Marc Furlan vont même réussir à faire le break en fin de rencontre, grâce à une nouvelle réalisation de l'inévitable Charbonnier qui plante son 25pion de la saison. Ajaccio va mal, et n'a plus que deux longueurs d'avance sur la zone rouge.Après sa folle victoire à Valenciennes , Béziers voulait décrocher une deuxième victoire à domicile cette saison pour continuer à y croire. Si la formation bittéroise est dominée pendant toute la première période, c'est finalement Kanté qui ouvre le score pour les locaux à moins de dix minutes du coup de sifflet final (83). Mais l' ASB n'a pas le temps de savourer que tout se retourne contre elle : un tir contré d'Iglesias termine sa course dans les filets de Novaes et le succès tant attendu s'envole. Certes, Béziers n'a pas perdu, mais Béziers a manqué une belle opportunité de revenir à hauteur de Sochaux Vous voulez savoir comment Lorient a éjecté Lens du Top 5 ? Eh bien, dès la troisième minute de jeu, Hamel reprend un centre de Le Goff et refroidit Bollaert sans prévenir (3). L'addition aurait d'ailleurs pu être plus salée pour des Lensois brouillons si Hamel avait été plus précis (30) ou si Sarr avait eu un peu plus de réussite sur coup franc (33). Avec ce probant succès, Lorient recolle et double même le Paris FC dans la course aux barrages. Il est là, le gros suspense de cette fin de saison !