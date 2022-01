Metz se relance à Reims

14





Reims (3-4-3) : Rajković - Gravillon (Mbuku, 68e), Faes, Abdelhamid - Foket, Lopy, Cajuste (Flips, 46e), Locko - Kebbal (Doumbia, 74e), Koffi (Hornby, 74e), Adeline (Donis, 62e). Entraîneur : Óscar García.



Metz (5-3-2) : Caillard - Delaine, Kana-Biyik (Lacroix, 46e), Niakaté, M’Bengue, Yade - Bassi (Sabaly, 76e), Traoré, Pajot - Niane, Nguette (Tchimbembe, 88e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Treize êtres vous manquent, et tout est repeuplé.Décimé par la CAN et les blessures, le FC Metz a obtenu un succès capital ce dimanche sur la pelouse de Reims à l'issue d'une rencontre équilibrée (0-1). Pourtant, ce sont les Rémois qui ont dominé l'entame de match. Sans pour autant avoir beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, malgré une défense messine encore une fois expérimentale. Seul Kebbal a réellement alerté Caillard, auteur d'une belle parade réflexe à la demi-heure de jeu (31). De leur côté, les hommes de Frédéric Antonetti ont d'abord évolué en contres. Mais les cachous de Traoré (21), puis de Bassi (26) ont fui le cadre. Ensuite, les Grenats se sont libérés et ont pris les débats en main : parfaitement servi sur un caviar de Delaine, Nguette aurait même pu faire passer le FC Metz devant si Rajković n'avait pas détourné sa frappe enroulée (36).Au retour des vestiaires, les Rémois ont réagi par l'intermédiaire de Flips (entré en jeu à la place d'un Cajuste pourtant convaincant, et auteur d'une frappe des trente mètres bien déviée par Caillard). À l'heure de jeu, c'est pourtant le FC Metz qui a ouvert le score au terme d'un contre d'école mené par un excellent Delaine et conclu par Niane de la tête. Par la suite, le rythme est sensiblement retombé : le Stade de Reims a tenté de réagir, mais s'est procuré une seule situation sur une reprise acrobatique de Mbuku (90+4). Le FC Metz s'est contenté de tenir - et de gagner du temps -, en dépit d'autres tentatives de Niane (81, 88). Les Lorrains tiennent leur bon résultat et remontent à la quinzième place, alors que les Champenois se maintiennent une place au-dessus.Résultat canon.