Metz s'adjuge facilement le derby lorrain

FC Metz (4-3-3) : Oukidja - Balliu, Sunzu, Boye, Delaine - Cohade, Maiga, Gakpa - Hein (Diallo 64e), Niane (Jallow, 86e), Nguette (Boulaya, 52e). Entraîneur : Vincent Hognon.



AS Nancy Lorraine (4-2-3-1) : Ndy Assembe - Nery (Coulibaly, 12e), Saint-Ruf, Seka, Moimbe - Abergel, Clément - Busin, Bassi, Dembélé - Triboulet (Maboulou, 61e). Entraîneur : Alain Perrin.

Dans ce match des extrêmes, le FC Metz , leader, n'a pas fait dans le détail et laisse son adversaire du soir scotché dans les profondeurs du classement. Avec seize points, Nancy partage désormais la place de lanterne rouge avec le Red Star L'expression « entame de match catastrophique » colle hélas parfaitement bien à la première mi-temps nancéienne. Martyrisés par l'attaque messine, les visiteurs enchaînent deux coups durs à travers la sortie prématurée de Loris Néry sur blessure (12), puis par l'expulsion directe de Malaly Dembélé (19), après que ce dernier ait envoyé son genou à pleine vitesse dans les valseuses de John Boye . Pour couronner le tout, Ibrahima Niane ne fait pas dans la dentelle et décoche une puissante frappe à 25 mètres qui vient se loger dans la lucarne de Ndy Assembe (41). Le retour aux vestiaires est des plus houleux.En seconde période, Metz peine à aggraver la marque, la faute à un excellent Ndy Assembe, lequel se montre décisif à de nombreuses reprises, notamment sur ce coup de casque ravageur de Habib Diallo (73), lequel n'aura donc toujours pas marqué en 2019. Mais le portier nancéien ne peut opérer la résistance des siens à lui seul et finit logiquement par craquer sous la pression de l'autre Habib messin, Maïga, lequel fait le break à l'entame du dernier quart d'heure (75). Dans tous les bons coups, Niane se charge de tuer le match quelques minutes plus tard (82e) et les Grenats sont désormais seuls en tête de la Ligue 2, avec 48 points au compteur.