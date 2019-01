Metz ridiculise Monaco, Lille passe d'une tête à Sète

8

Et le @FCMetz ouvre le score à Monaco grâce à une belle frappe à l'entrée de la surface signée Hein #ASMFCMSuivez le match en direct sur Eurosport 2 https://t.co/QHtyK219Qy pic.twitter.com/mREcPdbkHf — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 22 janvier 2019

FC Sète (N2) 0-1 LOSC

AC

Les semaines se suivent et se ressemblent sur le Rocher. Face à Metz , leader de Ligue 2, l' ASM a une nouvelle fois pris l'eau face à une formation messine séduisante et inspirée. Guidée, aussi, par la magie présente dans le pied gauche de Gauthier Hein qui fait mouche tout seul comme un grand au bout d'une demi-heure de jeu (32). Monaco est touché, mais loin d'être coulé. Touchée dans son orgueil, l' ASM s'en remet à Falcao pour faire taire temporairement les haineux (39). Sauf que Metz a la tête dure, et si Paul Delecroix fait le boulot pour maintenir Metz dans la partie, Gauthier Hein est bien décidé à prendre toute la lumière du stade Louis-II. En talonnant d'abord pour Gakpa (63) qui expédie un missile dans la lucarne de Subašić, puis en servant sur un plateau Niane pour la touche finale (74). La traversée du désert continue pour Thierry Henry et sa bande, désormais aussi sortis de la Coupe de France Malgré les trois divisions d'écart sur le papier qui séparent Sète et Lille , la rencontre entre les Dauphins et les Dogues s'est avérée plus équilibrée que prévu. Après un premier acte indécis, le LOSC parvient à faire la différence au début de la seconde période qui lui suffira pour ne pas tomber dans le piège. Un débordement rapide et furieux d'Ikoné conclu par Bamba (48) offre à Lille le soin de pouvoir continuer son aventure en Coupe de France . Le minimum syndical certes, mais Christophe Galtier s'en contente volontiers.