Metz retrouve le sourire contre Saint-Étienne

Metz (4-2-3-1) : Oukidja - Kouao, Kouyaté, Candé, Udol - N'Doram, Maïga (Jean Jacques, 74e) - Sabaly, Jallow, Mikautadze (Niane, 80e) - Musaba (Gueye, 70e). Entraîneur : László Bölöni.



Saint-Étienne (4-2-3-1) : Dreyer - Namri (Nadé, 66e), Bakayoko (Saban, 46e), Giraudon, Maçon (Silva, 80e) - Bouchouari, Pétrot - Krasso, Chambost (Cafaro, 66e), Lobry - Wadji. Entraîneur : Laurent Batlles.

Si Krasso se met à se tromper de camp, ça ne va pas le faire pour les Verts.Pour la fin des festivités du 90anniversaire du club, le FC Metz s'est offert le meilleur cadeau possible en retrouvant le goût du succès ce lundi soir contre Saint-Étienne (3-2). Pas le temps de s'ennuyer : Metz entre pied au plancher dans la partie, boosté par le virevoltant Sabaly et le talentueux Mikautadze. Les Messins reçoivent même un coup de pouce supplémentaire signé Krasso, qui dévie par mégarde le ballon dans ses filets sur un corner. Dans la foulée, les Stéphanois se réveillent, et Krasso se venge en servant sur un plateau Wadji, qui bat OukidjaLes Grenats ne se laissent pas abattre et repartent à l'assaut, ce qui finit par payer lorsque N'Doram vient pousser le cuir qui traîne dans la cage de Dreyer. La tendance des Lorrains à s'endormir en cours de match ne va cette fois pas se reproduire. C'est même tout l'inverse qui arrive : sur un missile pied droit, Udol offre le but du break aux siens. Les Verts poussent jusqu'au bout pour revenir, à l'instar des tentatives de Bouchouari (75) et Cafaro (78), et c'est finalement Nadé qui y parvient d'une jolie frappe du gauche, trop tard pour les hommes de Batlles malheureusement.Metz fait une belle opération en se replaçant à la onzième place, tandis que Sainté reste englué à sa triste dix-neuvième place.