Metz renforce sa défense avec Fali Candé

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fali y penser. Avec 43 buts encaissés en 22 matchs, le FC Metz n’est devancé que par Bordeaux au classement des plus mauvaises défenses de Ligue 1. Les Grenats réagissent et viennent d'annoncer, ce mercredi, la signature du latéral gauche Fali Candé, troisième défenseur à rejoindre le club en cours de saison, après Jemerson et Kana-Biyik. Le joueur de 24 ans s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec les Mosellans. Éliminé au premier tour de la CAN 2021 avec la Guinée-Bissau, celui qui compte 11 sélections est passé par Porto et Benfica, mais ne s'est véritablement imposé que lors de son passage à Portimonense. En Lorraine, il remplacera l'habituel titulaire dans le couloir gauche, Matthieu Udol, victime d'une rupture des ligaments croisés en novembre face à Marseille et indisponible pour la fin de saison. Si l'objectif est clairement ne plus prendre de buts du côté de Saint-Symphorien, il va aussi falloir penser à en mettre.