Metz poursuit son sans-faute, Orléans explose le Paris FC

En déplacement à Troyes, le FC Metz de Frédéric Antonetti a enchaîné une cinquième victoire en cinq matchs (0-1) et s'installe provisoirement sur le trône de la Ligue 2. L'US Orléans, de son côté, a mis une dérouillée au Paris FC (4-0) et remporté au passage son premier succès de la saison, tandis que Nancy continue de creuser sa tombe avec une nouvelle défaite à Picot face à Niort (0-1). La Ligue 2 qu'on aime, quoi !

92

Le vrai héros : Durel Avounou

Le vrai zéro : Amine Bassi

La stat : 100

L'image de la soirée

Ah, arrosage automatique, on arrête tout ! #SB29HAC — HAC Football (@HAC_Foot) 24 août 2018

Oh, le vilain geste ! : Jérémy Choplin

Sujet, verbe, compliment : Rémy Descamps

Si cette soirée était une pizza : La spéciale Mirabelle

Les résultats de la 5e journée de Ligue 2 :

Après avoir pris un premier point la semaine passée, l’US Orléans a décroché son premier succès de la saison face au Paris FC (4-0). Trois nouveaux points dans l’escarcelle acquis en grande partie grâce à son milieu de terrain Durel Avounou , prêté par le Stade Malherbe de Caen . Une frappe en lucarne sortie de nulle part et une seconde réalisation en seconde période ont lancé, puis consolidé le solide résultat des Orléanais. Allez Durel, avoue-nous ton secret ! Nancy a enchaîné une cinquième défaite de rang ce vendredi à Marcel-Picot face à Niort (0-1). Pourtant, les Nancéiens n’étaient pas loin de marquer leur premier but de la saison via Amine Bassi . Sur un débordement parfait de Maurice Dallé, Bassi s’apprête à reprendre le centre, mais glisse au moment d’effectuer son geste. Un bon résumé du début de saison cataclysmique de l’ ASNL , finalement.À Marcel-Picot justement, Ande Dona Ndoh n’a pas seulement rejoint Joël Bossis en tant que meilleur réalisateur de l'histoire des Chamois ou donné trois nouveaux points au club entraîné par Patrice Lair. L’attaquant camerounais a aussi et surtout inscrit le 100but de la Domino’s Ligue 2 version 2018-2019 !Au retour des vestiaires à Brest , l’arrosage automatique a empêché la rencontre de reprendre son cours. Maudite technologie.Il n’existe pas cent façons pour arrêter le virevoltant attaquant lorientais Alexis Claude-Maurice . Ce soir, à la 82minute jouée au stade François-Coty, le défenseur de l’ ACA Jérémy Choplin a choisi la moins réglementaire : un tacle rugueux bien en retard au niveau des chevilles, qui sera l’une des causes de sa sortie cinq minutes plus tard. Pouce rouge, monsieur Choplin.Le gardien de 22 ans qui appartient au PSG , prêté à Clermont cette saison, valide le nouveau portier italien du PSG Depuis le début de la saison, Metz renverse tout sur son passage et possède déjà 15 points. Alors, histoire d’enfoncer encore un peu plus le voisin nancéien qui n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent, les supporters du FCM ont bien envie de lui concocter une petite pizza à la mirabelle. Surtout si ce n’est pas très bon.