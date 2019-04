Metz officiellement en Ligue 1, le Red Star en sursis, l'ACA barragiste

En s'imposant sur le fil face au Red Star (2-1), le FC Metz a validé son ticket pour la Ligue 1, mais pas encore le titre de champion. Son dauphin brestois se déplace ce samedi à Lens pour tenter de poinçonner lui aussi son billet pour l'élite. Malgré sa défaite, le Red Star n'est cependant pas encore en National, puisque les Audoniens profitent des défaites de Béziers à Grenoble (4-2) et de l'AC Ajaccio à Nancy (1-0). De son côté, Sochaux, vainqueur au Gazélec (0-2), abandonne sa place de barragiste aux Acéistes. Le barrage-descente est particulièrement ouvert, puisque dix équipes peuvent encore le disputer en théorie.

Au terme d’une partie maîtrisée de bout en bout, le FCSM s’impose logiquement dans la forteresse d’Ange Casanova, plus si imprenable que ça, puisqu'il s’agit de la deuxième défaite de rang des Corses chez eux. Une victoire importantissime pour les Sochaliens puisqu'elle leur permet de remonter à la dix-septième place, abandonnant ainsi la place de barragiste à l’autre club ajaccien : l’ ACA Un match particulièrement intense, marqué par un carton rouge de chaque côté, un petit but signé Chouaref au retour des vestiaires, suffisant pour la Berri qui vient freiner la marche du HAC vers les play-offs. En perdant à Châteauroux , les Havrais manquent en effet l’occasion de recoller à la cinquième place et comptent désormais trois unités de retard sur le Paris FC . Il ne reste qu’à espérer un faux pas de Lens face à Brest ce samedi pour assurer le statu quo.Toujours pas assuré de disputer les barrages, le Paris FC devait absolument s’imposer à Clermont , actuellement en plein doute puisque les Auvergnats n’ont pas gagné depuis cinq rencontres. Et alors que l’on croyait à un 0-0 logique, surtout après l’expulsion de Lalaina Nomenjanahary, les Parisiens ont su trouver les ressources nécessaires pour débloquer le marquoir, grâce à Cyril Mandouki . Un petit but vite effacé par Mathias Pereira-Lage, lequel égalise quelques minutes plus tard et empêche le PFC de prendre provisoirement la quatrième place. Ce dernier est désormais en danger puisqu'il peut être dépassé par Lens , en cas de victoire face à Brest ce samedi.Les Grenoblois ne perdent pas de temps à réagir après l'ouverture du score de Kanté, puisque Sotoca envoie un centre-tir qui atterrit dans les bras de Novaes . Sauf que le portier biterrois relâche son ballon et Chergui en profite pour égaliser. La suite ? Une véritable série de réponses du berger à la bergère. Rherras redonne l’avantage aux locaux de la tête juste avant la pause et puis, au retour des vestiaires, M'Changama égalise d’un superbe coup franc direct. C’est le moment choisi par Grenoble pour débloquer la machine : Chergui se paye un doublé et Aabid fait le break contre son camp au terme d’un interminable temps additionnel de sept minutes. Un revers qui n’arrange en rien Béziers, scotché à l’avant-dernière place, à cinq points des barrages.En s’imposant par le plus petit des écarts, les Lorrains ont fait un grand pas vers le maintien face à des Corses qui ne parviennent plus à gagner depuis deux mois. Mais le but signé Laurent Abergel a un goût d’amertume pour les visiteurs, puisqu'il envoie les Acéistes à la place de barragiste, à la suite de la victoire de Sochaux ... au Gazélec . Ce soir, Ajaccio tire la tronche.L’ESTAC était sur une série de dix matchs sans perdre et ce n’est pas un hasard. Sur la pelouse d’un Orléans qui sort de deux défaites consécutives, les Troyens s’offrent un round d’observation pendant la première période. Puis, Kévin Fortuné sort un petit numéro de soliste, dépose un défenseur dans la surface avant de servir Rayan Raveloson , lequel n’a plus qu’à ouvrir le pied dans un but vide. Jamais deux sans trois pour Orléans , malgré tout assuré de passer le prochain exercice dans l’antichambre. Pour Troyes , il faudra attendre le match de Brest ce samedi, pour savoir si les Aubois peuvent encore rêver de la deuxième place.Sous la pluie battante de Beauvais, Metz obtient un penalty contre le cours du jeu à la suite d'un fauchage de l’inévitable Habib Diallo dans la surface. Le Sénégalais ne tremble pas et se fait justice lui-même en transformant en douceur le penalty qui s’ensuit. Malheur à Sébastien Renaud, pourtant sur la trajectoire du ballon. Sauf que le Red Star n’a absolument pas l’intention de vendre sa peau aussi facilement et le prouve en faisant le jeu, jusqu’à égaliser par l’intermédiaire du jeune Ismaël Camara , qui fête ainsi dignement sa première titularisation sous le maillot à l’étoile rouge. En deuxième période, les Grenats montent progressivement en puissance, mais sans parvenir à trouver la faille pour inscrire ce petit but qui les renverrait dans l’élite. Il faut s’armer de patience et attendre la toute dernière minute pour voir le soyeux extérieur du pied d’ Opa Nguette . Ce fut poussif, à l’image de la saison du FC Metz , mais c’est suffisant pour valider la remontée. Mais pour le titre, il faudra encore batailler face à Brest , qui peut également poinçonner son ticket ce samedi face à Lens La dernière fois que Niort a gagné en Ligue 2 cette saison, c’était justement contre Valenciennes , il y a très exactement 143 jours. Depuis, dix-huit matchs sans victoire pour les Chamois, et les choses ne s’améliorent pas au stade du Hainaut, puisque le vétéran Sébastien Roudet ouvre le score à la demi-heure de jeu. Il faut attendre la seconde période pour voir la tendance s’inverser. En deux minutes, Dylan Louiserre égalise et Ande Dona Ndoh donne l’avantage aux Niortais, pour son premier pion de l’année 2019. Une victoire importante pour le mental, mais qu’il faudra confirmer lors de la prochaine journée pour valider le maintien en Ligue 2. Même chose pour Valenciennes , toujours pas sauvé.