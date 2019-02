Metz l'emporte sur le fil face à Béziers

FC Metz (4-3-3) : Oukidja - Balliu (Rivierez, 83e), Sunzu, Boye, Delaine - Cohade, Maïga (Fofana, 90e), Gakpa (Boulaya, 77e) - Niane, Diallo, Nguette. Entraîneur : Vincent Hognon.



Béziers (4-3-3) : Marillat - Savane, Atassi, Mostefa, Sidibé - Etou, Nouri (Diakota, 85e), Gbegnon (Ramalingom, 72e) - Beusnard, Kanté, Rherras (Denkey, 65e). Entraîneur : Mathieu Chabert.

Un petit but, trois expulsions, il faisait chaud dans le froid lorrain ce lundi soir. Mais qu'importe, le FC Metz assure l'essentiel face au promu biterrois et reste leader, à quatre points devant Brest La rencontre a du mal à démarrer tant les deux équipes se neutralisent mutuellement. L'attaque 100% sénégalaise des Grenats ne parvient pas à faire la différence. Seuls Gakpa et Niane ont tenté leur chance face à Marillat. Le score nul et vierge à la pause est mérité. Mais tout s'accélère au retour des vestiaires. À l'heure de jeu, Opa Nguette est expulsé pour un deuxième carton jaune après une violente semelle sur Etou. Les esprits s'échauffent et le docteur Marie, médecin du FC Metz , est envoyé en tribune par M. Varela Au total, les Messins reçoivent cinq biscottes supplémentaires, contre trois pour les Biterrois, plus une rouge directe pour Ibrahima Savane , expulsé à dix minutes du terme pour un violent tacle sur Balliu. Fin de match catastrophique pour les visiteurs, puisque vingt minutes plus tôt, Metz finit par trouver la faille grâce à un service en profondeur de Cohade sur Niane, lequel trompe Marillat en lui adressant une frappe croisée entre les jambes. Le Sénégalais avait la balle du break juste avant le temps additionnel, mais sa tête frôle le montant droit du portier biterrois. Dommage, mais l'essentiel est là. Quant à Béziers, il s'agit du douzième match consécutif sans victoire. Les hommes de Mathieu Chabert sont toujours barragistes, mais le spectre de la relégation se fait de plus en plus menaçant.