Metz harponne Lorient

Metz (3-4-1-2) : Caillard - Bronn, B. Kouyaté, D. Maïga (A. Mbengue, 79e) - Centonze, Pajot, Matar Sarr, Delaine - Boulaya (Tchimbembé, 84e) - Nguette (Alakouch, 84e), De Préville (I. Niane, 71e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Lorient (3-5-2) : Nardi - Mendes, J. Laporte (Grbić, 57e), Jenz - Igor Silva, S. Diarra (Boisgard, 83e), Abergel (Laurienté, 58e), Le Fée, Le Goff - Ouattara (Monconduit, 58e) Moffi. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Le sept à la suite.Engagé dans une véritable spirale infernale - sept revers de rang -, Lorient a naïvement implosé en 20 minutes à Metz (1-4), tout en prenant le soin de rivaliser de stérilité avec ses dernière sorties.D'abord, Pape Matar Sarr a profité d'un cafouillage total sur corner dans la défense des Merlus, puisque Dango Ouattara gêne la sortie de Nardi et lui dégage dans la jambe (). Pas le temps de souffler, que Moritz Jenz détourne de la tête et dans ses propres cages un centre anodin de Centonze (). Dix minutes en enfer ? Et ce n'est pas terminé, puisque Farid Boulaya brosse son coup franc ().Moffi puis Le Goff (40) sonnent une bien timide charge que la pause ne revigorera pas. Malgré une très nette domination après l'entracte, Metz ayant logiquement opté pour le repli, Lorient réduit la marque tardivement par Jenz () et assiste les bras ballants à l'ultime représentation du show Boulaya, dont le coup franc déposé sur la tête de l'entrant Ibrahima Niane fait mouche et plie les gaules ().La croix de Lorraine scintille en ce dimanche pluvieux, passe barragiste et surtout dépasse des Merlus toujours plus proches des abysses, sur le fond comme sur la forme.