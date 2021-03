Metz : Fin de saison pour Tchimbembé, N’Doram de retour

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les nouvelles s’enchaînent du côté de l’infirmerie messine.Avant un déplacement crucial à Lens dimanche, dans la course à l’Europe, l’entraîneur de Metz Frédéric Antonetti a indiqué en conférence de presse que Warren Tchimbembé a été opéré du ménisque et sera absent pour le reste de la saison. Une absence qui s’ajoute à celles d’Opa Nguette et Ibrahima Niane, blessés, ainsi que de trois joueurs suspendus – Alexandre Oukidja, Boubakar Kouyaté et Fabien Centonze.Le coach des Grenats a également indiqué que Kevin N’Doram devrait intégrer le groupe pour la rencontre face aux Sang et Or. L’ancien Monégasque, victime d’une rupture du tendon d’Achille en juin 2020, s’était ensuite fissuré le cinquième métatarse du pied droit en décembre, alors qu’il était sur le retour, et n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison.Pas la meilleure façon de préparer un match important.