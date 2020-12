Metz fait sauter le RC Lens

Metz (5-3-2) : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye, Delaine - Angban, Maïga, Boulaya - Nguette (Ambrose, 82e), Yade (Vagner, 74e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Badé, Haïdara - Clauss (Banza, 84e), Doucouré (Kalimuendo, 74e), Cahuzac (Mauricio, 84e), Sylla (Fofana, 56e) - Kakuta (Jean, 74e) - Ganago, Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

Une leçon de réalisme signée Fred Antonetti.Face à un système de jeu calqué sur le leur et secoués sur corner (poteau de Kouyaté, frappe contrée de Bronn, tête manquée de Boye), les Lensois tombent sur un os. Metz défend fort et attaque vite, à l'image de ce contre lancé par le quaterback Boulaya vers Nguette, qui repique et trompe Leca avec l'aide de Gradit. Deuxième but de la semaine pour le Sénégalais. La supériorité mosellane est indéniable, d'autant que les gars d'Antonetti auraient pu enfoncer le clou si le corps arbitral ne lui avait pas refusé deux penaltys potentiels - Badé touchant du bras un centre de Nguette, puis touchant Centonze en bout de course - ou avait décidé d'exclure Issiaga Sylla pour une semelle sur Dylan Bronn.Au lieu de ça, les Grenats laissent l'opportunité aux visiteurs de se refaire la cerise, la rentrée de Seko Fofana redynamisant les mouvements artésiens. Ne pouvant redresser un centre fuyant, Florian Sotoca manque de peu l'égalisation (64), alors que Jean fait décoller Oukidja (80). Franck Haise a beau jeter toutes ses forces offensives dans la bataille, mais c'est une défense à faire rougir Olivier Krumbholz qui leur interdit le passage. Pire, c'est Farid Boulaya qui termine le boulot, d'une splendide frappe croiséeUne deuxième victoire consécutive qui permet à Metz de repasser une tête dans le top 10 et de revenir à un point de l'adversaire du soir.