Metz et Nantes font la sieste

Metz (5-3-1-1) : Caillard - Delaine, Bronn (c), Kouyaté, Jemerson, Candé - P. Sarr, Amadou, Pajot - Boulaya (Nguette, 62e) - Mafouta (De Préville, 63e). Entraîneur : Benoît Tavenot.



Nantes (5-3-2) : Lafont (c) - Corchia, Appiah, Girotto, Pallois, C. Traoré (Moutoussamy, 81e) - Blas (Geubbels, 72e), Cyprien (K. Coulibaly, 82e), Chirivella - Bukari (Coco, 62e), Kolo Muani (Pereira de Sa, 72e). Entraîneur : Yves Bertucci.



Une purge sous le soleil, mais une purge quand même.Une semaine après son coup d'éclat face au PSG , Nantes a signé une prestation bien plus terne sur la pelouse de Metz (0-0), relégable au coup d'envoi. Malgré aucune frappe cadrée et une expulsion dans les dernières minutes, les Mosellans, avec ce troisième 0-0 en quatre rencontres, sortent de la zone rouge à la différence de buts.Mieux entré dans le match, le FCN s'est illustré avec une frappe de loin de Wylan Cyprien (11), Ludovic Blas trouvant les gants de Marc-Aurèle Caillard (20) et Osman Bukari contré (22). Metz a répondu avec une frappe écrasée de Louis Mafouta à la demi-heure de jeu, puis les tentatives de Pape Matar Sarr (36).Le repos n'a pas aidé à emballer le match malgré un gros coup de chaud dans la surface messine (59) et deux situations mal gérées par l'entrant Opa Nguette (67, 78et 82). Le plus grosde la seconde période a finalement été le découpage par derrière signé Vincent Pajot sur Marcos Coco pour l'exclusion du Grenat et la sortie sur blessure du Canari, en fin de partie (86). Et sur la dernière action, la grande tige Kalifa Coulibaly a raté de peu la balle de la gagne (90+3).Comme quoi même sans Frédéric Antonetti sur le banc , Metz voit rouge.