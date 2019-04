Metz et Brest s'envolent vers la Ligue 1, vent de folie pour Béziers à Valenciennes

Grâce à leurs succès respectifs sur la pelouse du Gazélec (0-2) et face à Orléans (3-1), Metz et Brest profitent des mauvais résultats du Paris FC défait au Havre (2-1) et de Lorient fessé à domicile par Troyes (0-3) pour s'envoler vers l'élite. Dans le bas du classement, Béziers a écrit l'histoire en s'imposant à Valenciennes (5-6) dans le match le plus prolifique de l'histoire de la Ligue 2. 29 buts au total, du rythme et du suspense, une seule chose à dire : merci.

Avant son déplacement en Normandie au Stade Océane, le PFC était prévenu : à domicile, Le HAC ne perd des points que face aux mal-classés. Un voyage périlleux donc pour le quatrième du classement, qui va le devenir même encore un peu plus lorsque Kanté est exclu très sévèrement pour un accrochage avec Gory (33). Une double peine même, puisque dans la minute, Bazile grille Bamba et place le cuir entre les jambes de Demarconnay (38). Sauf que l'équipe de Baždarević a du caractère, et Perraud sur coup franc remet les deux formations dos à dos juste avant la pause (44). Au retour des vestiaires, Akichi fauche Bazile et offre à l'ancien Caennais l'opportunité de transformer un deuxième penalty (52). Raté. Mais Paris souffre, Paris recule et Paris va être finalement puni par une volée magistrale de Fontaine (73). Dans son malheur, le PFC peut se dire que ses autres concurrents ont eux aussi chuté.Sur une très belle série de huit matchs sans défaite, l'ESTAC a pu s'appuyer sur ses "Bryan" pour aller chercher un précieux succès en Bretagne dans le choc de cette 33journée. Grâce à Mbeumo, d'abord, qui bonifie un bon centre de Fortuné (12). Puis grâce à Pelé, ensuite, qui double la mise d'un soyeux petit piqué pour mettre Troyes à l'abris (39). Certes, entre-temps, Lorient a trouvé le poteau sur une tentative d'Hamel (35), mais le Moustoir gronde et accompagne surtout ses joueurs au vestiaire avec un slogan sans équivoque : «» . Insuffisant pour empêcher la vague troyenne de s'abattre une troisième fois sur le port lorientais, dans le temps additionnel via l'ancien lensois Touzghar (90+3). Car oui, dans la bataille des futurs barragistes, c'est Troyes qui est troisième du classement de Ligue 2 à cinq journées de la fin. En revanche pour Lorient , cette quatrième défaite en sept rencontres inquiète.Un match de la peur, qui plus est à cinq journées du coup de sifflet final de cette saison de Ligue 2 2018-2019, est plus que jamais un match à ne pas perdre. Le Red Star le sait et se met dans les meilleures dispositions d'entrée lorsque Abdeljelil ouvre le score sur penalty (25). Mais au fur et à mesure de la rencontre, Nancy reprend du poil de la bête et va finir par égaliser. À quelques minutes de la fin, Dias permet à l' ASNL de repartir de Beauvais avec un point (87). Une unité, seulement, la faute à un penalty repoussé par le portier audonien au bout du temps additionnel (90+1). La formation d' Alain Perrin n'est pas dans la zone rouge, mais le Red Star , lui, y est toujours bien ancré.Au cours de ce multiplex totalement fou, il ne s'est pas passé grand-chose au stade Gabriel -Montpied. Même si, en première période, l' AC Ajaccio aurait pu repartir de Clermont avec le sourire avec deux buts refusés. Les Insulaires repartent quand même avec un précieux point en poche, eux qui comptent désormais trois points d'avance sur Sochaux , barragiste.Dans la course au maintien, Châteauroux a fait la belle opération de la soirée en disposant de Niort à Gaston-Petit. Tout avait pourtant très mal commencé pour les hommes de Nicolas Usaï lorsque Autchanga a refroidit la cité castelroussine dès la première minute de jeu. La Berrichone va devoir attendre la seconde période pour reprendre du poil de la bête, d'abord grâce à un pétard dans la lunette de Bourillon (54). Quatre minutes plus tard, c'est Mandanne qui offre finalement la victoire à son équipe en reprenant du crâne un caviar de Barthélmé (58). Avec 37 points au compteur, Châteauroux respire un peu mieux. Metz n'est plus qu'à une marche de la Ligue 1. En allant s'imposer logiquement sur la pelouse du Gazéléc (0-2) grâce à des buts de Boye (54) et Niane (76), lessont plus que jamais leaders du championnat de Ligue 2. Mieux, le FC Metz peut même valider officiellement sa montée le week-end prochain en cas de succès face à Grenoble . La fin est proche.Une frappe enroulée de Dugimont pleine lucarne a permis à Auxerre d'enfoncer Sochaux dans la crise (19). Une belle opération pour les Auxerrois qui ont quasiment validé leur maintien, tandis que les Lionceaux vont devoir se battre jusqu'au bout pour sauver leur peau dans l'antichambre de l'élite.Un match historique. Au Hainaut, Valenciennes et Béziers ont fait chuter le record de buts inscrit lors d'un match d'un seul et même match de Ligue 2 qui datait du 17 décembre 2004 lors de Troyes Châteauroux (5-5). D'entrée jeu, Ramaré lance VA d'une belle volée (13), mais va se faire voler la vedette par Kanté qui relance Béziers en deux minutes (18,19). Sauf que ni Robail (23), ni Raspentino (29) ne l'entendent de cette oreille et placent VA en tête à la pause. Le match est fou, et va le devenir encore un peu plus lorsque Masson pour Valenciennes (64) puis Gbegnon pour Béziers (65) plantent coup sur coup. On se dit même que les Nordistes font le plus dur lorsque Raspentino redonne deux pions d'avance sur penalty à un quart d'heure du terme (74). Mais Béziers offre un come-back de folie grâce à Taillan (79), Kanté sur penalty (85) et Savane (90). Un succès aussi magnifique que précieux pour Béziers dans l'optique du maintien.L'autre bonne opération dans le haut du tableau est pour Brest , qui a pris sept points d'avance sur le troisième en giflant Orléans (3-1) au stade Francis-Le Blé. Un doublé du goleador Charbonnier (40,80) et un pion tardif de Butin (90+1) ont permis aux Brestois de faire un grand pas de plus vers la Ligue 1.