Metz et Brest calent, Sochaux respire

En tête du classement, Metz et Brest ont tous les deux respectivement calé de la même manière face à Troyes et au Havre (1-1). De son côté, Lorient a fait la bonne opération de la soirée en disposant de l'AC Ajaccio et en dépossédant au passage le Paris FC de sa troisième place, tenu en échec face par Orléans (0-0). En bas, Sochaux a pris une bonne bouffée d'air frais face à Clermont (2-1) pendant que Nancy et le Red Star accrochaient Niort et Auxerre en déplacement.

Par Andrea Chazy

Jamais deux sans trois. Face à l' AC Ajaccio , bien coincé dans le ventre mou du classement, les Merlus ont réussi la performance d'enchaîner trois rencontres de suite terminées à dix. Cette fois-ci, c'est le défenseur central des Tango et ancien ajaccien Sainati qui s'est rendu coupable d'un accrochage désespéré sur un Mendes partant seul au but (40). Un coup du sort dont les hommes de Landreau sont visiblement coutumiers du fait, et qui ne les empêche surtout pas de prendre les devants au retour des vestiaires. À la suite d'un beau débordement d'Etuin, Claude- Maurice ne se fait pas prier à l'entrée de la surface corse pour inscrire son huitième but de la saison (50). Un succès précieux pour les Lorientais, qui profitent de la contre-performance du Paris FC pour récupérer la troisième place du classement.Au Stade Océane, le HAC démarre tambour battant face au dauphin brestois. Sur un coup-franc de Ferhat, la tête de Bain est gagnante et Le Havre prend directement les devants (24). Mais l'heureux tireur de coup-franc va pourtant voir rouge un quart d'heure plus tard, pour une intervention engagée sur Court (39). Brest prend alors confiance, et va finir par égaliser dès le retour des vestiaires. Sur un centre de Bernard , l'inévitable Charbonnier trompe Thuram -Ulien de la tête et remet les Bretons dans le sens de la marche (50). La 17réalisation de la saison pour l'attaquant brestois amène une grosse domination brestoise, qui reste pour autant menacée par les contres havrais. En fin de rencontre, Chardonnet sera expulsé du côté de Brestois (83) qui ne réussissent donc pas à reprendre du terrain sur Metz après deux succès consécutifs. La prochaine fois, peut-être.Soirée de première fois au Stade Bonal. 17au coup d'envoi, Sochaux a réussi un gros coup en se débarrassant de Clermont grâce à deux réalisations de joueurs qui n'avaient jusqu'alors pas marqué cette saison. Sur un centre de Navarro à la demi-heure, c'est Sakhi qui se dépucèle le premier en trompant Descamps (34). Et si Pérez a pensé casser l'ambiance à près de dix minutes de la fin en égalisant pour Clermont (77), c'était compter sans le nouvel arrivant Bayala qui offre un précieux succès aux Lionceaux (82). Sochaux prend provisoirement cinq points d'avance sur la zone rouge, la mission du soir est donc bel et bien accomplie.Dans un match sans enjeux véritable entre deux promus bien installés dans le ventre mou, le spectacle a été au rendez-vous. Deux coups de fusils de chaque côté, signés Raineau et Boukari pour les locaux qui ont regardé dans les yeux Grange et Chergui pour obtenir un point du nul n'arrangeant finalement personne. Sans pour autant en mettre un dans de sales draps, preuve d'une belle marque de respect entre deux clubs qui savent d'où ils viennent.Onze « Sala » bleus, et des applaudissements nourris à la neuvième minute de jeu. Au Stade René Gaillard ce vendredi soir, c'était évidemment bien plus qu'une simple affiche de Ligue 2 entre le dixième et le 19qui se jouait. Si l'hommage à Emiliano Sala s'est admirablement passé, le début de rencontre a été plutôt rude pour les joueurs de Pascal Plancque . Un rouge direct récolté par Rivieyran pour un tacle très dangereux sur Bassi (35) complique la tâche des locaux, qui vont même se faire refroidir par leurs adversaires du soir en seconde période. Sur un contre, Dalé ouvre le score pour Nancy et se charge d'allumer la clim' dans l'enceinte niortaise (67). Oui, mais Niort a du caractère et ne va mettre que trois minutes pour reprendre ses esprits. Sur un centre de Leautey, Dabasse claque une madjer qui laisse Ndy Assembe pantois et rassure les siens au passage (70). Dommage pour Nancy , qui tentera de faire mieux dès le week-end prochain face à Châteauroux . Même si l'important ce soir était ailleurs. Metz avait l'occasion de prendre le large sur Brest à domicile, mais a dû se résoudre à partager les points. Si Sunzu avait mis tout le monde d'accord sur corner juste avant la pause (40), un penalty de Fortuné a calmé Saint-Symphorien ainsi que les ardeurs messines (62). Mais que les supporters Grenats se rassurent : Metz compte toujours trois points d'avance sur Brest , et neuf sur Lorient . C'est bien là l'essentiel.