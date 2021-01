Metz et Bordeaux se neutralisent

Metz (5-4-1) : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye - Delaine - Gueye (Vagner, 60e), Angban, Maïga, Maziz (Tchimbembé, 60e) - Leya Iseka (Ambrose, 60e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Sabaly, Baysse, Pablo (Koscielny, 56e), Benito - Otavio, Basic - Oudin (Kalu, 70e), Adli (Zerkane, 56e), Hwang (De Préville, 70e) - Maja (Briand, 70e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

On tient le 0-0 pourri de la semaine.Metz tenu en échec par Bordeaux, Bordeaux tenu en échec par Metz : dans un sens comme dans l'autre, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce Metz-Bordeaux glacé, qui s'est conclu par un nul logique (0-0). Dès les premiers instants, les deux équipes, privées de nombreux blessés, n'ont pas proposé grand-chose. Côté bordelais, Adli puis Sabaly ont tenté leur chance de loin, sans succès (14, 39) et côté messin, Gueye a gaspillé le beau ballon d'un très bon Delaine (19). Dans une partie hachée, Messins et Bordelais ont simplement tenté de se réchauffer en multipliant les contacts rugueux et caresses viriles, et M. Gauthier a dû calmer les ardeurs en distribuant les cartons jaunes. Bref, beaucoup de fautes et quasi pas de foot au moment de retrouver les vestiaires.À la reprise, Bordeaux a enfin décidé de passer la deuxième, et s'est procuré quelques rares occasions grâce à Oudin, maladroit dans le dernier geste (54), quand Basic semait sur coup franc un beau boxon dans la surface. Pas suffisant pour faire sauter le verrou messin, cinquième défense de L1, qui a bien tenu. Brouillonnes en contre, les ouailles de Fred Antonetti n'ont pu compter que sur un Delaine hyperactif, qui aurait même pu réussir le coup parfait s'il avait mieux conclu un bel enchaînement côté gauche (77). Après avoir effectué tous ses changements, Bordeaux a même été contraint de finir à dix avec la blessure de Zerkane (83) : sans conséquence, puisque Metz n'a pas pensé à en profiter. La léthargie se prolonge jusqu'au classement, puisque les deux formations ne bougent pas du ventre mou : Metz est 11, Bordeaux 12La Ligue 1, comme on l'aime (ou pas).