Metz confirme, le Paris FC monte sur le podium

Dans ce vingtième opus de la Domino's Ligue 2, Metz réalise une troisième victoire consécutive sur les terres d'Orléans (0-1), tandis que le Paris FC s'impose à Nancy et s'empare provisoirement de la troisième place au classement. Côté corse, l'AC Ajaccio s'impose grâce à Mathieu Coutadeur contre Béziers (2-1) et le Gazélec subit la gifle du soir contre Auxerre (0-4). Que du bonheur, ou presque.

Les résultats de la 20e journée de Ligue 2

Le vrai héros : Jonathan Iglesias

Le vrai zéro : David Oberhauser

Le chiffre : 1

L'image de la soirée : Ollé-Nicole en juge central

#Football : Scène assez surréaliste pour Didier Ollé Nicolle le coach de l’@US_Orleans qui regarde le match depuis une chaise d’arbitre de tennis De là à y voir une reconversion... il n’y a qu’un pas pic.twitter.com/2emL6U9OUd — Alexandre Debray (@BeInAlex) 5 janvier 2019

Oh, le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la Royale

Par Antoine Donnarieix

Non, le Clermont Foot Auvergne ne réalisera pas de quatorzièmeen vingt rencontres (un record en Europe), mais il parviendra à remporter cette rencontre à domicile face à de valeureux Chamois niortais (3-2). Grâce à qui ? À Jonathan Iglesias , auteur d'un doublé plein de sang-froid. Une frappe puissante d'un côté pour doubler la mise des siens, puis une temporisation adéquate avant d'ajuster Saturnin Allagbé pour redonner deux buts d'avant aux Auvergnats. Voilà un Iglesias qui sait chanter du beau football.Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Pour le gardien du Gazélec Ajaccio , ce cas de figure est bien réel : impérial contre Châteauroux (1-0), le portier des Gaziers s'est fait fusiller par trois fois par des Auxerrois une fois de plus bien inspirés (huit buts sur les deux dernières rencontres). En guise de cerise sur le gâteau, il s'est offert une jolie boulette pour transformer la défaite ajaccienne en claque grandeur nature (0-4). Un match à oublier, et vite.Comme la première fois où le Paris FC est parvenu à égaliser après avoir concédé l'ouverture du score dans un match de cet exercice de Ligue 2 2018-2019. Grâce à un coup franc dévié de Romain Perraud , les Parisiens ont mis un terme à cette malédiction qui pesait sur la meilleure défense du championnat. Voilà comment répondre de la meilleure des manières à la belle frappe de Vincent Marchetti La première tentative de Didier Ollé-Nicolle s'est avérée fructueuse en 32de finale de la Coupe de France contre l'Aiglon du Lamentin le 5 janvier dernier (3-2), alors le coach de l'US Orléans s'est offert une deuxième expérience sur sa chaise de juge central de tennis. Suspendu, l'entraîneur avait une place de choix pour observer la rencontre face au leader messin, sans se faire réprimander par les commissaires de la Ligue professionnelle de football. Habile.Une main en dehors de la surface, et un match qui tourne au vinaigre pour le promu en infériorité numérique. Expulsé dès le début de la rencontre, le portier de l' AS Béziers Yan Marillat a compliqué la tâche de ses coéquipiers dès la septième minute de jeu. En fin de compte, son équipe s'est arrachée à dix contre onze, mais s'incline sur un doublé de Mathieu Coutadeur (2-1). La prochaine fois, il faudra penser à moins s'agiter les gants.» Lors du débat du MultiLigue2 sur beIN Sports, l'invité Max Marty , directeur sportif du GF38 , avait envie de rendre hommage au marché hivernal. Et ce n'est pas Yohan Brun et Romain Grange , les deux recrues grenobloises, qui vont s'en plaindre.Un leader qui s'impose, des Parisiens qui s'invitent à la fête et rajoutent des champignons et du jambon, des Valenciennois tout rouges comme des tomates qui s'offrent un succès après six matchs sans victoire, et Clermont qui sort son bleu d'Auvergne pour donner du piment au plat de résistance. Une soirée de valeur sûre, comme on l'aime.