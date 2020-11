Metz confirme à Nîmes

Nîmes (4-4-2) : Reynet - Burner, Briançon, Martinez (67e, Denkey), Miguel - Ripart, Deaux, Fomba (46e, Benrahou), Eliasson - Koné (67e, Majouga), Roux (67e, Aribi). Entraîneur : Jérôme Arpinon.



Metz (4-2-3-1) : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Udol - Angban (46e, Delaine), Maïga - Gueye (77e, Gueye), Boulaya (82e, Vagner), Tchimbembé (46e, Fofana) - Nguette (87e, Leya Iseka).Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Metz ne s'arrête plus.Aux Costières, les Grenats ont amassé leur quatrième victoire en six matchs pour se hisser à la sixième place de Ligue 1. Ripart, Oukidja, Koné… Ce ne sont pas les buteurs de la première période, mais les patients d'un premier acte riche en KO et en duels saignants. Alors que la clé de voûte des Crocos se prend un coup franc en pleine poire dès la deuxième minute, le gardien des Grenats se mange unde Nolan Roux sur le pied avant que Matthieu Udol ne parachève le tout : coupable d'un tacle ravageur sur Moussa Koné (45), le latéral messin est évincé avant même la mi-temps par M. Delerue. Dommage car ses partenaires avaient la situation en main, fruit d'une entame enthousiasmante et d'une ouverture du score précoce grâce à un bouquet d'Habib Maïga offert à Lamine Gueye 15, 0-1).Mais même à dix contre onze, ça suffit face à ce Nîmes-là : pas en confiance (sans but depuis 250 minutes, maintenant) ni réglés dans leur 4-4-2 expérimental, les Crocos ne parviennent jamais jusqu'à Nolan Roux en attaque. Et même quand le monument nîmois arrive à tromper la vigilance de la quatrième meilleure défense de Ligue 1, c'est la finition qui fait défaut à quelques mètres pourtant de la cage d'Oukidja (46). Il faut attendre l'apparition du grand et dynamique Karim Aribi pour se remontrer dangereux, mais l'Algérien tombe sur sur le portier mosellan (73) et n'est suivi par personne sur sa déviation ultra menaçante (80). Puis il trouve le mauvais filet (83) avant d'être frustré une ultime fois par son compatriote Oukidja (90+3), tout heureux de voir Kevin Denkey ne pas profiter de sa sortie hasardeuse (90+5). Première victoire à l'extérieur depuis février dernier, pour les Grenats.Tandis que les Gardois, dix-huitièmes, continuent de plonger et attendent plus que jamais le retour de leur dynamiteur Zinedine Ferhat.