Metz cartonne, Paris suit, Troyes plafonne

Peu de surprise en cette 29e journée de Ligue 2... Si ce n'est le nul de Troyes à Sochaux, la première victoire de Béziers à domicile et le triplé de Florian Ayé. Metz (à Niort), Clermont (au Red Star) et Orléans (à Valenciennes) ont tous gagné facilement à l'extérieur quand Paris a réussi à se défaire de Châteauroux.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est écrit que Nancy en chiera jusqu'au bout, cette saison. 17et premier non-relégable, l' ASNL n'a pas profité du déplacement à Grenoble pour prendre ses distances puisqu'elle s'est inclinée sur un but de Grange en début de deuxième mi-temps. Et pourtant, les Grenoblois n'ont quasiment rien à espérer jusqu'à cet été. Si ce n'est perdre un peu de ventre mou.La série de quatre victoires qui s'arrête pour Nancy Zéro succès depuis la quatorzième journée, zéro succès tout court à domicile. Avec ça, Béziers est mal barré. Alors devant un Auxerre réduit à dix suite à l'expulsion de Souprayen, il préfère se contenter d'un nul avec deux cages inviolées plutôt que de se mettre encore plus en danger. Jusqu'à la 85e minute... et la délivrance de Bertrand ! Youpi, Nancy se rapproche !Le tout premier succès récupéré par Béziers sur son terrain, pardi !Depuis l'histoire du barrage, chacune des oppositions entre Le Havre et l' AC Ajaccio réveille des craintes de baston. Mais au moins, le premier nommé n'a pas laissé le suspense s'installer. Après 23 minutes de jeu, la rencontre est déjà pliée avec deux buts des locaux signés Fontaine et Kadewere. Logique, tant les Corses sont dominés. N'en déplaise à Havinet, qui réduit le score à l'heure de jeu juste avant un dernier pion de Youga. Attention, la zone rouge n'est pas si loin...l'expulsion de Lejeune au bout de moins de 200 secondes. Quand même.22 journées que le Red Star n'est pas sorti de la zone de descente. Alors forcément, la confiance n'est pas au rendez-vous. Ayé en profite et s'offre un triplé en plantant dans chaque mi-temps. Entre-temps, Honorat participe lui aussi à la raclée. Pour Clermont , le train de la Ligue 1 est sans doute passé mais ça vaut le coup de s'accrocher. Pour voir, tout simplement, et éviter les regrets.les 22 ans d'Ayé, qui suffisent au bonhomme pour réussir pour le moment une saison à seize caramels.Un quart d'heure de jeu, Cissokho ouvre le score. Sept minutes plus tard, le Sénégalais de 32 ans double la mise. Voilà comment on dégoûte le public de Valenciennes , alors que le match vient à peine de commencer. D'arpino et Perrin collent même les troisième et quatrième dans le second acte. En même temps, VA n'a plus grand-chose à jouer dans ce championnat même si Raspentino sauve l'honneur. De son côté, Orléans n'a plus perdu depuis neuf journées. Belle série.le premier doublé de Cissokho avec Orléans Pas facile de faire céder la meilleure défense du championnat (seize buts encaissés), même quand on évolue à domicile. Du coup, ce sont les Parisiens qui font la différence à l'heure de jeu avec Wamangituka. Et hop, trois unités précieuses pour accéder au podium et imaginer une éventuelle montée !les cinq matchs sans victoire de Châteauroux En ce début de fin de saison (vous avez suivi ?), Metz vise un double objectif : conserver sa place de leader, évidemment, et faire triompher Diallo au classement des buteurs. L'une étant plus ou moins liée à l'autre, ces missions voient une étape franchie peu avant la pause quand l'attaquant inscrit sa 19réalisation de l'exercice (Charbonnier est à vingt) pour donner l'avantage à son équipe. Pour le reste, Gakpa et Boulaya se chargent de mettre le clubà l'abri. En espérant que Charbonnier ne trouve pas le chemin des filets.les quatorze matchs sans victoire de Niort , toutes compétitions confondues.Trois succès d'affilée. Tels sont les résultats sur lesquels surfe Troyes , qui a toujours un petit espoir d'accrocher l'une des trois premières places de Ligue 2. Mais bizarrement, il ne trouve pas la faille sur la pelouse de Sochaux . Et ce, malgré l'entrée du légendaire Benjamin Nivet à un quart d'heure du terme. Mauvaise opération pour les visiteurs.Rien.