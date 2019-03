Metz arrache un point au Havre

1

Le Havre (4-2-3-1) : Thuram - Yago, Mayembo, Bain, Coulibaly - Lekhal, Youga, Ferhat, Fontaine, Gory (Bonnet, 79e) - Kadewere (Thiaré, 88e). Entraîneur : Oswald Tanchot.



FC Metz (4-3-3) : Oukidja - Balliu, Boye, Fofana, Jans - Victorien, Maïga (Gakpa, 53e), Cohade - Nguette, Boulaya, Diallo (Niane, 69e).Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Le temps passe et le HAC s'éloigne un peu plus de la Ligue 1.Au stade Océane, la réception du leader messin ressemblait à un match de la dernière chance pour les Havrais, situés au coup d'envoi à huit points de la première place de barragiste occupée par le RC Lens . Malgré un début de match difficile sous la pression des Grenats, les locaux ouvrent la marque grâce au sang-froid de Zinedine Ferhat (1-0, 21). Un avantage bien payé pour les Hacmen, plus réalistes que des Lorrains peu en verve.En deuxième période, le match semble prendre un tournant définitif lorsque Jean-Pascal Fontaine est fauché dans la surface par Alexandre Oukidja . Sans trembler, Tino Kadawere transforme le penalty et inscrit son troisième but de la saison en Ligue 2 (2-0, 61). Mais comme souvent cette saison, Le Havre va manquer de concentration pour boucler la partie. Une faiblesse dont vont profiter les Messins : Farid Boulaya ajuste Yohann Thuram d'une habile pichenette (2-1, 63) et Opa Nguette d'un sublime enroulé (2-2, 79) permet au leader de garder deux points d'avance sur son dauphin brestois.L'impuissance du port du Havre.