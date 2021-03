« Tu fais pratiquement une saison parfaite et tout s’écroule »

SOFOOT.com // Légende // FC Metz 1997-1998 // Partie 2/2

On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où Lens et Metz se disputaient un bout de gras auquel ils n'ont plus droit aujourd'hui. Mais si les Sang et Or ont été au bout de leur rêve, celui des Grenats s'est envolé pour cinq petits buts. À tout jamais ? Neuf des joueurs du club à la Croix de Lorraine racontent « l'échec » le plus beau et le plus savoureux de leur carrière.