Messieurs les gardiens, cessez de monter sur le dernier corner !

Ce vendredi, dans les arrêts de jeu de Metz-Lyon, Alexandre Oukidja est monté sur un corner pour tenter d'arracher l'égalisation. Évidemment, cela n'a pas fonctionné. Parce que cela ne fonctionne jamais.

Par Mathias Edwards

On joue la 93minute, ce vendredi soir à Saint-Symph', lorsque Thierry Ambrose obtient ce que les Messins estiment être le corner de la dernière chance pour égaliser, face à des Lyonnais qui mènent 1-0 depuis la fin de la première période. Comme l'exige la tradition chez les désespérés, Alexandre Oukidja décide de traverser la pelouse pour se rendre en terre inconnue, dans la surface adverse, avec le fol espoir que cet acte inconsidéré fasse basculer la rencontre en faveur des siens. Surprise : cela n'a pas fonctionné . Parce que cela ne fonctionne jamais, ou presque. Dans toute l'histoire du championnat de France de première division, ils ne sont que deux à avoir réussi l'improbable. Le Nancéien Grégory Wimbée en 1996, et le Toulousain Ali Ahamada en 2012. Depuis le but de Wimbée, 7662 matchs de Ligue 1 se sont joués. Le ratio est maigre. Et si la mode est aux gardiens dotés d'un jeu au pied convenable, leur jeu de tête n'est pas encore un critère de qualité.Alors pourquoi les gardiens persistent-ils à se lancer dans cet acte de bravoure si vain ? Parce que ce sont des compétiteurs et qu'ils y croient, sûrement. Sur ordre de leur entraîneur, parfois. Plus simplement pour créer la confusion autant que le surnombre dans la surface adverse, plus certainement. La majeure partie du temps, ne sachant trop où se placer, le goal volant opte par défaut pour le point de penalty, comme ce fut le cas du sympathique et téméraire Alexandre Oukidja. Et bien souvent, peut-être attiré par cette tache de couleur inhabituelle, c'est lui qui est visé par le préposé aux coups de pied arrêtés, plutôt qu'un joueur dont c'est la spécialité. Ce qui a pour résultat de gâcher purement et simplement cette dernière opportunité. Dans le cas messin, le ballon frappé par Marvin Gakpa n'a même pas franchi le premier poteau, contré par Moussa Dembélé. Sur le contre lyonnais, Houssem Aouar se permet même d'alourdir le score en faisant trembloter les filets d'un but vide.Alors messieurs les gardiens de but, même si le public adore vous voir traverser le terrain pour tenter l'impossible - cela lui prouve que son équipe est prête à tout mettre en œuvre pour arracher un résultat -, épargnez-nous ce cérémonial aussi inconséquent que vain, porteur d'un espoir auquel personne ne croit vraiment. Si un gardien de but pouvait rivaliser au duel aérien (et sans les mains) avec des défenseurs aguerris dont c'est la routine, cela se saurait. Marquer des buts n'est pas votre métier. Faites-vous une raison.