Messi songerait à rester au Barça

À chaque jour suffit sa peine. Alors que ces derniers jours, la tendance était plutôt à un départ , la réunion de ce mercredi entre le père de Lionel Messi et le président de Barcelone Josep Bartomeu pourrait bien avoir changé la donne concernant l'avenir de l'international argentin en Catalogne.D'après les dernières informations des médias argentins et espagnols, notamment Marca , Messi serait conscient des difficultés à obtenir gain de cause pour la résiliation de son contrat et de l'impossibilité pour ses prétendants d'aligner les millions pour l'arracher au Barça cet été. Ainsi, lasongerait à rester une saison de plus à Barcelone afin de pouvoir quitter le club à la fin de son contrat, en 2021. Une solution qui lui permettrait de s'offrir une sortie digne de son nom et d'éviter de se retrouver devant les tribunaux.Tout ça pour ça ?